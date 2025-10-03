Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 13:11

Educação

Nioaque recebe entrega de celulares apreendidos para escolas indígenas

A ação contemplou alunos da Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza e da Escola Estadual Indígena Angelina Vicente

Da redação

Publicado em 03/10/2025 às 09:58

Divulgação/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 50ª Promotoria de Justiça, realizou a entrega de 150 celulares a estudantes de duas escolas indígenas na Aldeia Brejão, em Nioaque. A ação, que ocorreu na última quinta-feira (25), contemplou alunos da Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza e da Escola Estadual Indígena Angelina Vicente.

Os aparelhos foram apreendidos em unidades prisionais e recondicionados em parceria com instituições de ensino superior, no âmbito do Projeto Transforme. A iniciativa tem o apoio da Agência de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), responsável pela cessão dos equipamentos mediante autorização judicial.

Durante a cerimônia, que reuniu pela primeira vez MPMS e Agepen em uma entrega conjunta, a promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, coordenadora do Grupo de Atuação Especial, destacou a relevância da ação. “Mais do que doar equipamentos, estamos promovendo acesso ao conhecimento, à cidadania e ao futuro. Ver esses aparelhos ganharem um novo significado nas mãos de crianças indígenas é algo que nos emociona e fortalece nosso compromisso do Ministério Público com a transformação social”, afirmou.

Inspirado no programa Alquimia II, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Projeto Transforme surgiu durante a pandemia para apoiar o ensino remoto e, desde então, vem sendo ampliado em Mato Grosso do Sul, com foco na inclusão digital em comunidades indígenas e outras populações em situação de vulnerabilidad

