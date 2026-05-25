Nioaque recebe Festival de Futebol Sub-9 2026 com jovens atletas de várias equipes

A iniciativa promove não apenas a prática esportiva, mas também valores como trabalho em equipe / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

Nioaque foi palco de muito talento, emoção e espírito esportivo no Festival de Futebol Sub-9 2026. O evento reuniu jovens atletas de várias equipes em um fim de semana especial de incentivo ao esporte, integração e formação das crianças por meio do futebol.

A prefeitura de Nioaque destacou que o festival reforça o compromisso do município em apoiar e fortalecer o esporte de base, acreditando no potencial da juventude e no futuro da cidade. A iniciativa promove não apenas a prática esportiva, mas também valores como trabalho em equipe, disciplina e cidadania entre os participantes.

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