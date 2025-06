Nioaque recebe investimentos para reforço na sinalização viária

Divulgação

Com o objetivo de melhorar a segurança no trânsito e reorganizar o tráfego urbano, o município de Nioaque está recebendo um investimento de R$475,5 mil por meio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O recurso faz parte de um pacote estadual voltado à mobilidade urbana e segurança viária.

A intenção é garantir maior segurança para motoristas e pedestres, principalmente em áreas de grande circulação. As intervenções também visam reduzir acidentes e tornar o trânsito mais organizado e eficiente.

De acordo com a diretora de Engenharia do Detran-MS, Maria Moura Borba de Oliveira, os projetos são baseados em estudos técnicos e estão sendo acompanhados de perto pela equipe do departamento. “Cada faixa pintada e cada placa instalada são medidas que ajudam a salvar vidas. Essa é a determinação do nosso governador Eduardo Riedel: investir em ações que façam diferença na vida das pessoas”, afirmou.

As obras devem ser concluídas em até três meses. A cidade de Nioaque é uma das três contempladas nesta etapa do projeto, ao lado de Sidrolândia e Coxim, totalizando R$ 1,39 milhão em investimentos no Estado.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), sinalização viária adequada pode reduzir em até 30% o número de acidentes. O Detran-MS também mantém ações contínuas de educação para o trânsito, como palestras e blitzes educativas, reforçando a importância do respeito às leis e da prevenção de acidentes.

Com esse pacote de medidas, o município dá um importante passo para tornar o trânsito mais seguro e eficiente para toda a população.