Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 20:19

Buscar

Últimas notícias
X
Cidades

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões

Redação

Publicado em 06/10/2025 às 16:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Novos equipamentos para famílias do campo / Divulgação

O município de Nioaque avançou mais um passo importante em seu compromisso com a agricultura familiar. Nesta segunda-feira (6), a Prefeitura formalizou o recebimento de um novo trator, em cerimônia realizada no Centro de Pesquisa e Capacitação (Cepaer) da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em Campo Grande.

O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões, destinado à modernização da infraestrutura agrícola, beneficiando oito municípios com a entrega de máquinas e veículos.

A solenidade contou com a presença de vereadores locais, do Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Admar Michalski, e da Senadora Tereza Cristina, que também esteve presente no evento.

O Secretário Admar Michalski ressaltou:
“Este trator representa um avanço fundamental para nossa agricultura. É uma ferramenta que vai transformar o trabalho no campo, trazendo maior eficiência operacional, redução de custos e fortalecendo a produção local. É um investimento no futuro da agricultura e na melhoria da qualidade de vida das famílias de Nioaque.”

A Senadora Tereza Cristina afirmou:
“O apoio ao agricultor familiar é essencial para garantir a segurança alimentar, fortalecer comunidades e promover o desenvolvimento sustentável. Investimentos como este representam muito mais do que máquinas — são oportunidades reais para transformar vidas e impulsionar a economia rural.”

Para a Prefeitura de Nioaque, a chegada deste trator é mais do que uma conquista: é a reafirmação de um compromisso contínuo com o crescimento do município, a valorização do trabalho rural e o apoio às famílias que diariamente garantem a produção de alimentos para toda a comunidade.

WhatsApp Image 2025 10 06 at 15.39.21 (1)*Com informações da assessoria de imprensa

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Nioaque recebe entrega de celulares apreendidos para escolas indígenas

Prefeitura

Nioaque protocola LOA 2026 e Plano Plurianual na Câmara de Vereadores

Modernização

Nioaque inicia digitalização de processos com capacitação de servidores

A iniciativa busca tornar os trâmites internos mais ágeis, sustentáveis e eficientes

Orgulho

Aluna de Nioaque se destaca em concurso de desenho da Defensoria Publica

Publicidade

Saúde

Campanha de vacinação antirrábica começa segunda-feira em Nioaque

ÚLTIMAS

Tempo

Frente fria traz alívio e terça-feira terá máxima de 27°C em Aquidauana

Temperaturas devem cair para 20°C antes do retorno do calor intenso nos próximos dias

Polícia

Motociclista é preso por estupros em aldeia de MS

Homem abordava vítimas em motocicleta e usava uma faca para ameaçá-las

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo