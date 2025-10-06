Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

Novos equipamentos para famílias do campo / Divulgação

O município de Nioaque avançou mais um passo importante em seu compromisso com a agricultura familiar. Nesta segunda-feira (6), a Prefeitura formalizou o recebimento de um novo trator, em cerimônia realizada no Centro de Pesquisa e Capacitação (Cepaer) da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), em Campo Grande.

O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões, destinado à modernização da infraestrutura agrícola, beneficiando oito municípios com a entrega de máquinas e veículos.

A solenidade contou com a presença de vereadores locais, do Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Admar Michalski, e da Senadora Tereza Cristina, que também esteve presente no evento.

O Secretário Admar Michalski ressaltou:

“Este trator representa um avanço fundamental para nossa agricultura. É uma ferramenta que vai transformar o trabalho no campo, trazendo maior eficiência operacional, redução de custos e fortalecendo a produção local. É um investimento no futuro da agricultura e na melhoria da qualidade de vida das famílias de Nioaque.”

A Senadora Tereza Cristina afirmou:

“O apoio ao agricultor familiar é essencial para garantir a segurança alimentar, fortalecer comunidades e promover o desenvolvimento sustentável. Investimentos como este representam muito mais do que máquinas — são oportunidades reais para transformar vidas e impulsionar a economia rural.”

Para a Prefeitura de Nioaque, a chegada deste trator é mais do que uma conquista: é a reafirmação de um compromisso contínuo com o crescimento do município, a valorização do trabalho rural e o apoio às famílias que diariamente garantem a produção de alimentos para toda a comunidade.

*Com informações da assessoria de imprensa

