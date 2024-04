Nioaque recebe profissionais do Programa Mais Médicos

O município de Nioaque recebeu nesta semana as profissionais selecionadas pelo Programa Mais Médicos, do Governo Federal. as duas médicas reforçarão o Departamento de Saúde, fortalecendo o trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

“É com muita satisfação que recebemos essas médicas para ampliar ainda mais o atendimento aos nossos munícipes. Nossa cidade está de portas abertas para fazer o acolhimento dessas trabalhadoras, que junto com as equipes existentes, vão poder cuidar de quem precisa. Agradecemos a parceria com o Ministério da Saúde e esse olhar cuidadoso com a Atenção Básica, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde” Frisa o Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior.

Mais Médicos

A chegada dos profissionais é resultado da parceria com o Ministério da Saúde e faz parte das estratégias do Departamento de Saúde para manter o quadro médico completo na Atenção Básica.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Nioaque