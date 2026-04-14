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Nioaque recebe R$ 225 milhões para desenvolvimento

Investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul abrangem áreas sociais e estruturais, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

Rhobson ADM

Publicado em 14/04/2026 às 21:00

Atualizado em 14/04/2026 às 21:07

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Com investimentos distribuídos entre áreas estratégicas como infraestrutura, educação, saúde, saneamento e habitação, o Governo de Mato Grosso do Sul fortalece as bases para o crescimento sustentável de Nioaque. São 225,3 milhões aplicados no município, somando R$ 45,8 milhões em obras já entregues para a população nioaquense com outros investimentos em execução para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que ali moram, assim impulsionando também a economia local e reduzindo desigualdades.

A estratégia de desenvolvimento urbano, social e econômico para Nioaque garantiu a entrega de estruturas avaliadas em R$ 17 milhões na área de saneamento básico, como a nova ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e a ampliação da rede coletora, com maior capacidade para atender mais ligações domiciliares. Melhorias no sistema de abastecimento de água também contribuíram para a qualidade dos serviços.

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Já na educação, obras importantes foram executadas e estão aptas para servir a população, como é o caso da Escola Estadual Odete Ignêz Resstel Villas Bôas, construída por R$ 2,5 milhões, e a Escola Estadual Padroeira do Brasil, que recebeu R$ 6,2 milhões em investimentos em reforma geral. Tão importante quanto, a saúde contou com R$ 845,8 mil dos cofres estaduais para ampliar a reformar a Unidade Mista Aroldo Lima Couto.

Por fim, na área de infraestrutura urbana, aproximadamente R$ 18,3 milhões foram executados em pavimentação, drenagem, recapeamento de vias, construção de ponte de concreto, melhorias em estradas vicinais e modernização da iluminação pública com tecnologia LED, tudo já pronto e devidamente entregue aos nioaquenses.

Impacto ainda maior

A política municipalista de estruturar municípios para que os mesmos sejam mais atrativos para investimentos privados, fomentando assim uma 'roda' que cria empregos, gera renda e assim vai se retroalimentando, traz impactos ainda maiores dos já citados acima, já que milhões em outros investimentos estão em execução ou estão previstos para serem executados em breve no município de Nioaque.

Um dos principais projetos é a revitalização da Praça XV de Novembro, com investimento de R$ 5,6 milhões e cerca de 91% de execução. Além disso, seguem em curso obras estruturantes de grande porte, como a implantação e pavimentação da rodovia MS-347, com extensão superior a 31 quilômetros e investimento de R$ 159,5 milhões — um dos maiores aportes da história recente no município.

Na área habitacional, há 97 moradias em construção em diferentes aldeias, dentro de programas como o Minha Casa Minha Vida Rural, ampliando o acesso à moradia digna para famílias indígenas e de baixa renda. Outras 47 já foram entregues, em um investimento que totaliza R$ 2 milhões do Estado.

O planejamento estadual também prevê a continuidade das obras de pavimentação e drenagem no bairro São Miguel, com investimento estimado em R$ 12 milhões, e outras frentes incluem a ampliação de programas habitacionais, regularização fundiária — com 118 títulos em andamento e 57 já entregues — e a continuidade de ações sociais que já beneficiam centenas de famílias no município.

Área social também é atendida

As famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica não ficaram desamparadas em Nioaque com as diversas ações implementadas ao longo dos últimos anos pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Até novembro de 2025, o programa Mais Social atendia 501 famílias no município, cada uma delas recebendo um apoio financeiro de R$ 450 por mês. Outro importante programa é o Conta de Luz Zero, que atendeu 220 famílias nioaquenses até outubro do ano passado. Já nas comunidades indígenas locais, centenas de cestas foram distribuídas.

São 91 cestas indígenas para a Aldeia Brejão, 86 cestas para a Aldeia Água Branca, 91 cestas para a Aldeia Taboquinha e 111 cestas para a Aldeia Cabeceira. Conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Nioaque possuía em 2025 população estimada de 13.354 habitantes, divididos praticamente pela metade entre área urbana e rural. São todo, são 1.127 empresas registradas ali, ajudando a compor um PIB (Produto Interno Bruno) de R$ 472.626.420.

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