Nioaque recupera e intensifica manutenção de vias no Bairro Bahia

A Prefeitura de Nioaque está intensificando as obras de manutenção e recuperação de vias em diversos bairros da cidade, com foco especial na melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de vida dos moradores. Nesta etapa, o Bairro Bahia recebe atenção prioritária, com serviços de patrolamento e cascalhamento que garantem melhor acesso para veículos e pedestres.

Uma das principais conquistas desta fase é a completa recuperação da Rua Manoel Vieira de Moura. A via, que por muito tempo apresentou condições precárias, dificultava o acesso de serviços essenciais, como fornecimento de água e energia elétrica, além de comprometer a circulação de moradores e prestadores de serviços na região.

Para Cleia Monteiro do Lar, moradora que está construindo sua casa no local, a obra representa um avanço significativo. “Eu estou construindo aqui e precisava, pelo menos, de acesso para conseguir pedir água e luz. Com a rua do jeito que estava, não tinha como. Essa obra veio em boa hora, porque escolhi ficar mais perto dos meus sogros, que precisam de cuidados. Agora a gente consegue seguir com mais dignidade e segurança”, relatou.

As intervenções integram um cronograma contínuo da Secretaria Municipal de Obras, que tem priorizado os pontos mais críticos da cidade. De acordo com o secretário César Augusto, o trabalho é resultado de planejamento e compromisso com a população. “Estamos recuperando ruas que ficaram muito tempo sem manutenção. Nosso objetivo é garantir acesso e melhorar a qualidade de vida dos moradores. O Bairro Bahia precisava dessa atenção, e as equipes seguem atuando em outras regiões do município”, explicou.

A administração municipal informa que os serviços continuam em andamento e que outros bairros também serão contemplados conforme o planejamento estabelecido. A gestão reforça o compromisso de ouvir as demandas da comunidade e trabalhar para construir uma cidade mais organizada, acessível e preparada para o futuro.

