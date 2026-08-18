Nioaque reúne comunidade em caminhada contra violência às mulheres

Nioaque realizou a 2ª Caminhada de Mobilização pelos 20 anos da Lei Maria da Penha / Divulgação

As ruas de Nioaque foram tomadas, na manhã desta terça-feira (18), por uma ação em defesa das mulheres. A cidade realizou a 2ª Caminhada de Mobilização pelos 20 anos da Lei Maria da Penha, dentro da programação do Agosto Lilás e da campanha “Você Merece um Amor Leve”.

A iniciativa foi promovida pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Nioaque, com participação da Prefeitura de Nioaque, Câmara Municipal, Judiciário, Defensoria Pública, forças de segurança, lideranças comunitárias e integrantes da rede de proteção às mulheres.

A caminhada começou no Fórum Juiz Danilo Burin e passou por diferentes pontos do município, levando informações sobre prevenção, denúncia e acolhimento às mulheres em situação de violência. A proposta foi chamar a atenção da população para a necessidade de identificar situações de risco e buscar ajuda antes que os casos evoluam para agressões mais graves.

Durante a abertura, a promotora de Justiça Mariana Sleiman destacou a importância de não esperar que a violência atinja níveis extremos para que a vítima seja ouvida ou para que familiares, vizinhos e a comunidade intervenham.

“Não esperem uma mulher ser asfixiada, ser esfaqueada ou sofrer uma violência ainda maior para denunciar o agressor”, afirmou a promotora, que também reforçou que a sociedade deve deixar de tratar a violência doméstica como um problema restrito ao casal.

Mariana também orientou sobre os canais disponíveis para atendimento. Em situações de emergência, a população pode acionar a Polícia Militar pelo 190. Para denúncias anônimas, o Disque 180 está disponível. Mulheres que precisam de orientação e acolhimento também podem procurar o Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), a Defensoria Pública ou o Ministério Público.

Mobilização passa por diferentes pontos

Um dos pontos do percurso foi a Câmara Municipal de Nioaque, onde a vereadora Rose Arruda (PP) participou da programação e destacou a importância da atuação do Poder Legislativo na construção e no fortalecimento de políticas públicas destinadas à proteção das mulheres.

Na sequência, os participantes seguiram até a Prefeitura de Nioaque, onde estiveram o prefeito André Bueno Guimarães (PP) e a secretária municipal de Assistência Social, Tessalônica Ribeiro. O chefe do Executivo municipal ressaltou a necessidade de envolver toda a sociedade no enfrentamento à violência e afirmou que o município busca fortalecer a rede de proteção.

A mobilização também passou pelo Terminal Rodoviário, onde a cacica Vilma participou das atividades e chamou atenção para a necessidade de ampliar o diálogo sobre violência doméstica dentro das comunidades indígenas.

Segundo ela, medo, vergonha e falta de informação ainda podem fazer com que mulheres permaneçam em silêncio diante das agressões. A cacica defendeu o fortalecimento das ações de orientação e acolhimento para que as vítimas saibam onde buscar ajuda.

O percurso chegou, ainda, à Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, onde participaram a coordenadora Maria Lucia e a sargento Rosane. No local, foram reforçadas orientações sobre prevenção, acolhimento e o funcionamento da rede de proteção.

A caminhada terminou novamente no Fórum Juiz Danilo Burin, reunindo representantes do Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público.

A mobilização pelos 20 anos da Lei Maria da Penha reforçou a importância da participação conjunta das instituições e da comunidade no enfrentamento à violência contra a mulher. Em Nioaque, a programação do Agosto Lilás busca ampliar o acesso à informação e fortalecer os caminhos de denúncia, acolhimento e proteção às vítimas.