Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

Prefeitura de Nioaque, através da Seduc, lançou coletânea "Palavras de Nossa Terra: Encanto, Histórias e Magia" / Divulgação

Histórias, lembranças, personagens, paisagens e tradições nioaquenses passaram a fazer parte de uma nova publicação voltada aos estudantes da rede municipal. A Prefeitura de Nioaque, por meio da Seduc (Secretaria Municipal de Educação), lançou, nesta sexta-feira (28), a coletânea “Palavras de Nossa Terra: Encanto, Histórias e Magia”. O evento foi realizado na sede da pasta.

Produzido pela equipe da Seduc, o material busca apresentar às crianças e aos jovens diferentes aspectos da trajetória do município a partir de conhecimentos presentes na própria comunidade. A proposta é transformar relatos e memórias em conteúdo educativo, aproximando o aprendizado da realidade vivenciada pelos alunos.

A construção contou com a participação de profissionais da educação e moradores que compartilharam experiências e conhecimentos sobre Nioaque. Nas páginas, aparecem histórias, curiosidades, lugares, tradições e outros elementos ligados à formação cultural e histórica da cidade.

Para a secretária municipal de Educação, Maria Solange de França Brito, o contato com essas narrativas ajuda os estudantes a compreenderem suas próprias origens.

“Esta coletânea foi preparada com muito carinho para os nossos estudantes. Queremos que eles conheçam Nioaque por meio das suas histórias, das suas pessoas, das suas paisagens, da sua cultura e das suas tradições. Quando uma criança conhece e compreende a história do lugar onde vive, ela passa a valorizar ainda mais suas raízes e entende que também faz parte dessa história”, destacou.

Um dos relatos presentes no material foi compartilhado pelo aposentado Claro de Almeida, que recordou uma história popular sobre um lobisomem vivenciada durante a infância. Além do episódio, a narrativa recupera costumes e referências do imaginário popular que foram sendo transmitidos entre diferentes gerações.

Para ele, participar da iniciativa também significou reencontrar lembranças de uma época importante de sua vida.

“Contar esse caso foi algo bastante importante para mim, porque pude relembrar a minha infância, os locais onde eu ia brincar, onde estudava e tantas outras lembranças. Poder deixar isso registrado não apenas na memória, mas também como acervo, é muito importante, porque outras pessoas poderão ter contato com essa história e conhecer, por meio da leitura, um pouco daquilo que vivemos”, relatou.

A presença de moradores na elaboração do conteúdo amplia o caráter comunitário da iniciativa, permitindo que diferentes experiências sejam preservadas e cheguem às novas gerações. Dessa forma, histórias que poderiam permanecer apenas nas lembranças de quem as viveu passam a integrar um registro destinado também aos estudantes.

O prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães (PP), ressaltou que conhecer o passado do município é uma maneira de fortalecer a identidade de quem vive no local.

“Conhecer a história da nossa terra é conhecer também a nossa identidade. Esta coletânea representa um importante trabalho de valorização da nossa cultura, das nossas tradições e das pessoas que ajudaram e continuam ajudando a construir Nioaque. Queremos que nossas crianças e nossos jovens tenham orgulho de onde vivem, conheçam as nossas riquezas e entendam que preservar essa história é uma responsabilidade de todos nós”, afirmou.

Com linguagem direcionada ao público estudantil, “Palavras de Nossa Terra: Encanto, Histórias e Magia” reúne educação, memória e cultura em um conteúdo produzido a partir da própria realidade nioaquense.