Nioaque reúne jovens católicos em jornada de fé e celebração

Jornada Diocesana da Juventude 2026, em Nioaque / Francisco de Deus

Um dia dedicado à fé, à música e à convivência entre jovens de diferentes comunidades movimentou Nioaque neste domingo (30), durante a JDJ (Jornada Diocesana da Juventude) 2026. O encontro foi realizado em frente ao Santuário de Santa Rita de Cássia e reuniu participantes de diversas paróquias em uma programação de oração, celebração e confraternização.

Realizada anualmente, a JDJ proporciona aos jovens momentos de reflexão, formação, partilha de experiências e convivência, além de estimular a participação na vida da Igreja e aproximar diferentes comunidades católicas.

Em Nioaque, a programação contou com música e atividades de integração. Entre os destaques esteve o show da Fraternidade São João Paulo II, que conduziu o público em momentos de louvor e espiritualidade. A Festa das Cores também fez parte do encontro, levando descontração e interação aos participantes.

Para a estudante Maria Helena, a jornada foi uma oportunidade de fortalecer a fé e, ao mesmo tempo, conhecer jovens de outras paróquias.

“A JDJ foi uma experiência muito especial para mim, porque tive a oportunidade de estar junto de outros jovens, viver momentos de oração, celebrar a minha fé e também conhecer e compartilhar experiências com pessoas de diferentes paróquias. É muito bom perceber que existem tantos jovens buscando a Deus e querendo viver a fé juntos. Foi um dia de muita alegria, aprendizado e, principalmente, de fortalecimento da minha fé”, relatou.

O prefeito André Bueno Guimarães (PP) acompanhou a programação ao lado da esposa, Crislaine Galvão, e destacou a importância de o município sediar uma atividade voltada à juventude e à vivência religiosa.

“Para nós é uma alegria muito grande ver Nioaque recebendo tantos jovens, vindos de diferentes paróquias, para viver um momento de fé, união e celebração. Como católico, acredito que fortalecer a juventude e proporcionar momentos como este é também contribuir para a construção de uma sociedade com mais fraternidade, respeito e esperança. Eu e a Lili ficamos muito felizes em poder acompanhar esse momento e ver o Santuário de Santa Rita de Cássia cercado por tantos jovens celebrando a sua fé”, afirmou.

A presença de participantes de diferentes paróquias contribuiu para ampliar a proposta de integração da jornada, criando um espaço de encontro e troca entre os jovens.

