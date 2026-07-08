Nioaque reúne lideranças para definir estratégias de desenvolvimento do turismo

Oficina de Planejamento Participativo do Turismo em Nioaque / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque promoveu, na segunda (06) e nesta terça-feira (07), a Oficina de Planejamento Participativo do Turismo. A iniciativa reuniu representantes do poder público, empresários, lideranças comunitárias, profissionais do setor, agentes culturais e instituições parceiras para discutir estratégias de fortalecimento da atividade turística no município.

Realizada por meio da Semditec (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade), em parceria com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e a Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso do Sul), a oficina integrou as ações voltadas à estruturação do turismo como uma das frentes de desenvolvimento de Nioaque, especialmente diante das oportunidades relacionadas à Rota Bioceânica.

Durante os dois dias de atividades, sediados na Biblioteca Sesi, os participantes mapearam potencialidades, identificaram desafios e apresentaram propostas que servirão de base para a elaboração de um planejamento estratégico para o setor.

Entre os diferenciais apontados estão o patrimônio histórico, a riqueza cultural dos povos indígenas e quilombolas, os atrativos naturais, o Vale dos Dinossauros e a localização estratégica do município ao longo do corredor bioceânico.

As propostas construídas durante a oficina serão apresentadas em agosto, durante um evento internacional em Tocopilla, no Chile, voltado à integração dos municípios que integram a Rota Bioceânica.

Segundo o secretário municipal da Semditec, César Augusto de Castro Santos, o planejamento é essencial para transformar o potencial turístico em oportunidades para a população. "O turismo é uma atividade capaz de movimentar a economia, gerar emprego, fortalecer nossa identidade e criar novas oportunidades para a população. Esta oficina representa um passo importante porque reúne diferentes setores para construir, de forma participativa, um planejamento consistente para o futuro de Nioaque", destacou.

O prefeito André Guimarães (PP) também ressaltou a importância da participação coletiva no processo de desenvolvimento do setor. "Nioaque reúne características únicas e possui um enorme potencial turístico. Nosso compromisso é transformar essas vocações em desenvolvimento, geração de renda e novas oportunidades. Esse trabalho coletivo fortalece nosso planejamento e prepara o município para aproveitar as oportunidades que a Rota Bioceânica irá proporcionar", pontuou.

Para o artista plástico João Xavier Pilenghy, a iniciativa fortalece a construção de um planejamento voltado à valorização das potencialidades locais. "Nioaque está vivendo um momento importante de planejamento. Quando unimos conhecimento, cultura, patrimônio, paleontologia, etnoturismo e participação da comunidade, construímos um caminho sólido para fortalecer nossa identidade e transformar esse potencial em desenvolvimento para o município", observou.

A Oficina de Planejamento Participativo integra a estratégia da administração municipal para estruturar o turismo como política pública permanente, valorizando os diferenciais de Nioaque e preparando o município para ampliar sua competitividade nos cenários regional e internacional.