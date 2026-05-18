Nioaque se prepara para a 68ª Festa de Santa Rita de Cássia entre 21 a 24 de maio

Nioaque vista de cima / Divulgação

Vem aí a tradicional 68ª Festa de Santa Rita de Cássia, padroeira do município de Nioaque. O evento acontece de 21 a 24 de maio, em frente ao Santuário Santa Rita de Cássia, e promete reunir famílias, amigos e toda a comunidade para celebrar a santa que faz parte da história e da identidade do povo nioaquense.

A festa é um momento especial de fé, devoção e tradição, proporcionando aos fiéis e visitantes dias de oração, confraternização e celebração religiosa. A programação inclui missas, procissões, novenas e atividades culturais, reforçando os laços comunitários e a espiritualidade da região.

A Prefeitura de Nioaque convida todos a participar dessa linda festa e viver momentos de bênçãos e união. Mais informações sobre a programação completa dos quatro dias de evento podem ser obtidas junto à paróquia local ou nos canais oficiais da prefeitura. A organização recomenda que os fiéis cheguem cedo para garantir boa localização nas celebrações.

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