Nioaque se prepara para a abertura do 2º Shopping Show Rural com programação diversificada e gr

A abertura oficial acontece hoje dia 08 de abril, marcando o início de uma programação ampla e pensada para toda a população
Divulgação
O município de Nioaque se prepara para sediar, entre os dias 8 e 11 de abril, a segunda edição do Shopping Show Rural, evento voltado ao fortalecimento do agronegócio, à geração de negócios e à valorização da cultura do campo.
A abertura oficial acontece hoje dia 08 de abril, marcando o início de uma programação ampla e pensada para toda a população, reunindo produtores rurais, empresários, autoridades e visitantes em um ambiente de integração e oportunidades.
Promovido pelo Sindicato Rural de Nioaque, com apoio da Prefeitura Municipal, o evento contará com rodeio em touros, shows musicais, workshops técnicos, vitrines tecnológicas e feira de negócios, consolidando-se como um espaço estratégico para o desenvolvimento do setor produtivo.
Entre os destaques da noite de abertura estão as apresentações da dupla João Bosco & Vinícius, reconhecida nacionalmente, e do grupo Bem Bolado, garantindo entretenimento e valorização da música regional. A entrada é gratuita.
De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Gabriel de Emílio, a segunda edição chega ainda mais estruturada e com expectativa de grande participação do público. “Esse evento nasce da união de forças para valorizar o produtor, fortalecer o setor rural e criar oportunidades para a economia local. É também um momento de mostrar o potencial de Nioaque e reunir as famílias”, destacou.
Para o prefeito André Guimarães, iniciativas como essa contribuem diretamente para o desenvolvimento do município. “Eventos como o Shopping Show Rural movimentam a economia, geram oportunidades e também valorizam nossa cultura. A parceria entre Prefeitura e Sindicato Rural é fundamental para fortalecer o setor produtivo e mostrar o potencial de Nioaque”, afirmou.
A iniciativa busca ampliar as oportunidades de negócios e fortalecer o setor produtivo da região, além de promover a integração entre produtores, empreendedores e a comunidade.
A expectativa é de que o evento atraia público de diversas cidades da região, reforçando o papel de Nioaque como referência na valorização da cultura rural e na promoção do agronegócio em Mato Grosso do Sul.
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