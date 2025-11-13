Nioaque sedia a grande final da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross

Divulgação/ Nioaque

Nioaque será novamente o centro das atenções do motociclismo regional com a realização da grande final da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Chácara do Derrete. A expectativa é reunir cerca de 100 pilotos de 20 municípios, consolidando o evento como uma das maiores competições da modalidade em Mato Grosso do Sul.



Em sua sexta temporada, a Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross vem crescendo a cada edição, tanto em estrutura e organização, quanto no número de competidores. Desde sua criação, em 2020, o campeonato tornou-se uma tradição na região, movimentando o esporte e atraindo o público apaixonado pela velocidade sobre duas rodas.



Neste ano, Nioaque já havia sediado uma das etapas da competição, realizada em abril, durante as comemorações do aniversário de fundação do município. Agora, o município volta a receber os pilotos para encerrar a temporada 2025 em grande estilo, reafirmando seu papel de destaque no cenário esportivo sul-mato-grossense.



De acordo com o secretário municipal de Esportes, Dionas Martins, sediar a final da Copa é motivo de orgulho para Nioaque e demonstra o comprometimento da gestão com o esporte local. “A Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross é um evento que valoriza o esporte e traz movimento para a cidade. Ficamos muito felizes em receber novamente os atletas e equipes, pois isso mostra que Nioaque tem estrutura, organização e um público apaixonado por esporte. Esse tipo de evento também fortalece o turismo e aquece a economia local”, destacou o secretário.



A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, segue investindo e apoiando iniciativas que promovem o esporte, o lazer e o desenvolvimento social, reforçando o compromisso da gestão.

