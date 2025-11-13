Acessibilidade

13 de Novembro de 2025 • 13:23

Buscar

Últimas notícias
X
Esporte

Nioaque sedia a grande final da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross

Evento reunirá mais de 100 atletas de 20 municípios nos dias 22 e 23 de novembro

Da redação

Publicado em 13/11/2025 às 11:18

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Nioaque

Nioaque será novamente o centro das atenções do motociclismo regional com a realização da grande final da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross, que acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Chácara do Derrete. A expectativa é reunir cerca de 100 pilotos de 20 municípios, consolidando o evento como uma das maiores competições da modalidade em Mato Grosso do Sul.

Em sua sexta temporada, a Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross vem crescendo a cada edição, tanto em estrutura e organização, quanto no número de competidores. Desde sua criação, em 2020, o campeonato tornou-se uma tradição na região, movimentando o esporte e atraindo o público apaixonado pela velocidade sobre duas rodas.

Neste ano, Nioaque já havia sediado uma das etapas da competição, realizada em abril, durante as comemorações do aniversário de fundação do município. Agora, o município volta a receber os pilotos para encerrar a temporada 2025 em grande estilo, reafirmando seu papel de destaque no cenário esportivo sul-mato-grossense.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Dionas Martins, sediar a final da Copa é motivo de orgulho para Nioaque e demonstra o comprometimento da gestão com o esporte local. “A Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross é um evento que valoriza o esporte e traz movimento para a cidade. Ficamos muito felizes em receber novamente os atletas e equipes, pois isso mostra que Nioaque tem estrutura, organização e um público apaixonado por esporte. Esse tipo de evento também fortalece o turismo e aquece a economia local”, destacou o secretário.

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, segue investindo e apoiando iniciativas que promovem o esporte, o lazer e o desenvolvimento social, reforçando o compromisso da gestão.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Nioaque sedia a grande final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Velocross

• Nioaque capacita Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente em Nioaque

• Justiça condena ex-prefeito e secretários de Nioaque por nepotismo

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

MS Ativo

Nioaque recebe Casa Civil em primeira agenda oficial do novo secretário estadual

Justiça

Defensoria participa de mutirão de documentação para trabalhadoras rurais em Nioaque

Cidades

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões

Educação

Nioaque recebe entrega de celulares apreendidos para escolas indígenas

Publicidade

Prefeitura

Nioaque protocola LOA 2026 e Plano Plurianual na Câmara de Vereadores

ÚLTIMAS

Saúde

Bonito realiza Dia D da Campanha Aluno Imunizado em escola estadual

O público-alvo foram alunos a partir dos 9 anos que estavam com o esquema vacinal em atraso

Polícia

Incêndio destrói ponto de reciclagem e causa prejuízo de R$ 40 mil em Anastácio

Proprietário suspeita de incêndio criminoso

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo