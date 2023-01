Nioaque será sede da seletiva estadual de futebol de Campo

Nioaque será sede de campeonato escolar / Divulgação

Nioaque será a sede da seletiva estadual escolar de futebol de campo. A seleção será realizada no Estádio Mauro Resstel em Nioaque nos dias 10 a 12 de fevereiro.

A confirmação partiu da Federação Escolar de Esporte do Mato Grosso do Sul (FEEMS), que deu início as inscrições para a seletiva que reunirá estudantes-atletas das categorias masculino e feminino nascidos nos anos de 2005, 2006 e 2007.

Parceria

Para a realização da Seletiva Estadual Escolar, a FEEMS fechou uma parceria com a Prefeitura Municipal de Nioaque que oportuniza estudantes-atletas de todo o estado a participar da disputa.

Alojamentos

Visando o aumento no número de inscritos, o munícipio fornecerá alojamento a todos os competidores que vierem de outras cidades do MS. As inscrições estão abertas e vão até às 17h do dia 4 de fevereiro (sábado). Vale lembrar que os alunos de escolas públicas são isentos do pagamento da taxa de inscrição e confirmação da participação de todos deverá ser feita por meio do link do Google Forms (clique aqui).

Documentos

Para a Seletiva serão exigidos os seguintes documentos: Comprovante de matrícula, RG e CPF, cabendo aos atletas e técnicos a responsabilidade de envia-los em anexo no e-mail:

esporteescolarms@gmail.com

O congresso técnico da competição será no dia 8 de fevereiro (quarta-feira) às 19h na plataforma do Google Meet. O link deve ser enviado com 30 minutos de antecedência. O regulamento estará disponível em breve nesse mesmo site, juntamente com a ficha de relação nominal dos atletas e comissão técnica.

Jogos

A equipe campeã da Seletiva Estadual Escolar estará credenciada a representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Futebol de Campo.

O Brasileiro Escolar Feminino acontecerá de 23 a 30 de abril em Palmas – TO.

O masculino será realizado nos dias 16 a 23 de maio em Recife - PE.

As equipes campeãs da Seletiva Nacional na Série Ouro de ambos os naipes, representarão o Brasil no Mundial da categoria em Rabat no Marrocos, previsto para acontecer no período de 22 a 31 de julho.

A Seletiva Estadual Escolar de Futebol de Campo é organizado pela Federação Escolar de Esporte do Mato Grosso do Sul (FEEMS) com patrocínio da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e apoio da Prefeitura Municipal de Nioaque.