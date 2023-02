Nioaque terá matinê para alegrar criançada no carnaval; veja programação completa

No sábado, a partir das 21h terá show de abertura com a Banda Thimbahia / Divulgação

No domingo (19), será realizada a matinê a partir das 15h, com término ás 19h.

A matinê terá show da Banda Lilás, que preparou um repertório especialmente para as crianças e públicos da melhor idade, com muitas marchinhas, músicas infantis e históricas dos blocos de carnavais.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, frisa que desde 2017, sempre procurou fazer festas de carnavais para todas as idades e públicos, de Nioaque e região.

Programação

No sábado, a partir das 21h terá show de abertura com a Banda Thimbahia e Pratas-da-casa, no domingo (19), matinê até as 19h e show a noite a partir das 21h com a banda Lilás e pratas-da-casa, na segunda-feira (20), shows com Paolla Banda Lilás e pratas-da-casa.

Nesta semana serão divulgados os nomes dos artistas locais que se apresentarão durante o Nioaque Folia 2023.