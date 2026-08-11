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Educação

Nioaque utiliza avaliação para orientar ações de aprendizagem nas escolas

Primeira etapa contempla estudantes do 1º ao 5º ano e deve auxiliar escolas no planejamento pedagógico; objetivo é fortalecer a educação pública no município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 11/08/2026 às 17:01

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Avaliação tem caráter diagnóstico e pedagógico / Divulgação

A Rede Municipal de Ensino de Nioaque iniciou a 1ª Aplicação da Avaliação da Seduc 2026, voltada ao acompanhamento da aprendizagem dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Departamento Pedagógico.

Os estudantes são avaliados nas áreas de língua portuguesa, com foco em leitura, e matemática, a partir de habilidades previstas para cada etapa escolar. A proposta é identificar tanto os conhecimentos já consolidados quanto aqueles que ainda precisam ser trabalhados em sala de aula.

Nesta primeira etapa, a avaliação foi aplicada na Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Polo, Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza e Escola Municipal Noé Nogueira.

Nioaque utiliza avaliação para orientar ações de aprendizagem nas escolas2

Mais do que produzir notas, a avaliação tem caráter diagnóstico e pedagógico. Os resultados deverão servir como base para que as equipes escolares reconheçam as principais dificuldades apresentadas pelos estudantes e planejem ações específicas para fortalecer a aprendizagem.

Com os dados em mãos, a Secretaria Municipal de Educação poderá apoiar as escolas na elaboração de intervenções pedagógicas, estratégias de acompanhamento e ações de recomposição das aprendizagens, levando em consideração as necessidades identificadas em cada unidade.

O processo também amplia o acompanhamento realizado pelo Departamento Pedagógico junto às escolas, permitindo que os resultados sejam analisados em conjunto com as equipes e utilizados na definição de novas estratégias de ensino.

Nioaque utiliza avaliação para orientar ações de aprendizagem nas escolas3

Para a professora Jaqueline Oliveira, a avaliação oferece informações importantes para compreender o desenvolvimento dos estudantes e direcionar o trabalho dos profissionais da educação.

“A avaliação é um instrumento importante para compreendermos o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. A partir dos resultados, podemos identificar as habilidades que já foram desenvolvidas e aquelas que precisam ser retomadas, contribuindo para um planejamento pedagógico mais direcionado. É um trabalho que envolve toda a equipe escolar, com o objetivo de promover avanços na aprendizagem”, destacou.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, também ressaltou que os resultados devem contribuir para que a gestão conheça melhor as necessidades da Rede Municipal e planeje as próximas ações.

“A avaliação nos proporciona um diagnóstico importante da aprendizagem dos nossos estudantes. Mais do que analisar resultados, queremos utilizar essas informações para orientar o trabalho pedagógico, fortalecer as práticas desenvolvidas nas escolas e planejar intervenções de acordo com as necessidades identificadas. Nosso compromisso é acompanhar esse processo de forma contínua, oferecendo suporte às equipes escolares e buscando garantir o avanço de todos os estudantes”, afirmou.

Nioaque utiliza avaliação para orientar ações de aprendizagem nas escolas4

O prefeito André Guimarães (PP) destacou que o acompanhamento dos resultados faz parte das ações voltadas ao fortalecimento da educação pública no município.

“Uma educação de qualidade exige planejamento, acompanhamento e compromisso permanente. A Avaliação da Seduc é uma ferramenta que nos permite conhecer melhor os avanços e os desafios da nossa Rede Municipal e, a partir disso, direcionar ações para fortalecer a aprendizagem. Estamos trabalhando para oferecer melhores condições às nossas escolas e garantir que cada estudante tenha seu direito de aprender respeitado”, afirmou.

A Avaliação da Seduc 2026 integra as ações da Secretaria Municipal de Educação para acompanhar o desempenho dos estudantes e apoiar o trabalho desenvolvido nas unidades da Rede Municipal. A expectativa da pasta é que os resultados contribuam para aperfeiçoar o planejamento pedagógico e ampliar as estratégias de ensino conforme as necessidades apresentadas pelos alunos.

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