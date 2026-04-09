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COMEMORAÇÃO

Noite de festa com show nacional, Nioaque comemora 177 anos

Abertura do 2° Shopping Show Rural reuniu autoridades, rodeio e grande show da dupla João Bosco e Vinícius

Redação

Publicado em 09/04/2026 às 15:15

Atualizado em 09/04/2026 às 16:00

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O Pantaneiro

A noite de ontem foi marcada por emoção, tradição e grande participação popular na abertura oficial do evento em Nioaque. A programação teve início com a cerimônia na arena do rodeio, que contou com a presença de diversas autoridades locais e regionais, reforçando a importância cultural e econômica da festa para o município e toda a região.

Compuseram o dispositivo de honra o prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães, acompanhado da primeira-dama Lili; o vice-prefeito Bruno Vieira Nogueira; o presidente do Sindicato Rural de Nioaque, Gabriel Demundo de Emílio, ao lado de sua esposa; o vice-presidente Cláudio Straliotto; o diretor tesoureiro da Famasul, Frederico Stella; o comandante da Companhia do Batalhão da Polícia Militar Rural, Capitão Adalberto Golblan; o Tenente-Coronel Mardônio, comandante do 9º Grupo de Artilharia de Campanha (9º GAC); o presidente da Câmara Municipal, vereador Reinaldo Garcia Andréa; além do assessor do deputado federal Rodolfo Nogueira, Sr. Casanova, e do representante do Novilho Precoce, Rafael Gratão.

Durante seu pronunciamento, o prefeito André Guimarães destacou a relevância do agronegócio para o desenvolvimento do país, enfatizando o papel essencial tanto dos grandes quanto dos pequenos produtores rurais. Ele ressaltou que são esses trabalhadores que sustentam a economia nacional, geram empregos e garantem o abastecimento alimentar, reforçando a necessidade de valorização, incentivo e reconhecimento contínuo a todos que atuam no campo.

Após a cerimônia de abertura, o público acompanhou o início da primeira noite do rodeio, que levou adrenalina e tradição à arena, reunindo competidores e amantes da modalidade.

A abertura confirmou o sucesso do evento, que promete seguir com uma programação diversificada, fortalecendo a cultura local e proporcionando entretenimento de qualidade à população e visitantes.

Encerrando a programação com grande estilo, a noite foi coroada pelo show da dupla sul-mato-grossense João Bosco e Vinícius, que levantou o público desde os primeiros acordes. A apresentação começou com o grande sucesso Chora Me Liga, levando os fãs ao coro logo na abertura.

Ao longo do show, a dupla embalou a multidão com os principais hits da carreira, como Segunda Taça, Falando Sério, Sem Esse Coração e Deixaria Tudo, garantindo um espetáculo vibrante, nostálgico e inesquecível para todos os presentes.

A energia do público e a sintonia com os artistas marcaram um dos pontos altos da noite, consolidando a abertura do evento como um grande sucesso.

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