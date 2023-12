Uma nova quadra escolar está sendo construída na Colônia Conceição, obra da Prefeitura de Nioaque, Secretaria Municipal de Educação e comunidade local.

Segundo a empresa responsável, nesta semana, está sendo feita a etapa de terraplanagem, que é uma técnica que consiste em cortar e retirar o excesso de terra do ambiente a fim de deixar a região nivelada. Neste método, o material retirado é, muitas vezes, utilizado para cobrir outros espaços mais vazios de formar a deixar tudo plano.

O Prefeito de Nioaque, Valdir Júnior e o Secretário Municipal de Educação, Emerson Ramos, enfatizam a importância desta obra que oferece atividades físicas ligadas aos projetos escolares e desportivos do município.

Acelera Nioaque

Esta conquista faz parte do Programa Acelera Nioaque, que é o maior pacote de obras e ordens de serviço já lançado na história de Nioaque, apresentado á população no dia18 de Julho deste ano, durante o cronograma de festividades do aniversário de Nioaque.