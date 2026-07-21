Obras de recapeamento avançam em vias estratégicas de Nioaque

Cronograma foi elaborado com base em critérios técnicos, priorizando trechos com maior desgaste e intenso fluxo de veículos / Divulgação

As obras de recapeamento asfáltico seguem em andamento em Nioaque, contemplando importantes corredores urbanos e dando continuidade ao plano de recuperação da malha viária do município. Os trabalhos prosseguiram mesmo durante o fim de semana marcado pelas comemorações dos 136 anos de emancipação político-administrativa da cidade, celebrados no último sábado (18).

Coordenadas pela Semditec (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade), as intervenções estão sendo executadas na Avenida Prefeito Souza Rangel, entre a Avenida General Klinger e a Rua Joaquim Murtinho, e na Rua Guia Lopes, no trecho entre a Avenida Visconde de Taunay e a Rua Alexandre Daruj.

O investimento total é de R$ 1,7 milhão. Desse valor, R$ 500 mil são provenientes de emenda da bancada federal, viabilizada pelo senador Nelsinho Trad (PSD), enquanto os outros R$ 1,2 milhão correspondem a recursos próprios da Prefeitura de Nioaque.

Para moradores e comerciantes, os benefícios das obras já podem ser percebidos no dia a dia. A empreendedora Aida Veríssimo afirma que a melhoria trouxe mais segurança e conforto para quem utiliza a via. "Antes era difícil, tinha muitos buracos e poeira. Agora, ficou muito melhor, mais seguro e dá até gosto de ver a rua assim. A gente se sente valorizado", comentou.

O comerciante Wellington Henrique também destacou os impactos positivos do recapeamento. "Mudou bastante. Antes era complicado até para os clientes estacionarem por causa dos buracos e da poeira. Agora, a rua ficou melhor para quem trabalha, para quem mora e para quem passa por aqui", afirmou.

Segundo o secretário municipal César Augusto, titular da Semditec, o cronograma foi elaborado com base em critérios técnicos, priorizando trechos com maior desgaste e intenso fluxo de veículos.

"Estamos executando uma obra planejada para oferecer mais durabilidade ao pavimento e melhores condições de mobilidade para a população. O objetivo é recuperar vias importantes e dar continuidade aos investimentos em infraestrutura urbana", destacou.

O prefeito André Guimarães (PP) ressaltou que a continuidade das obras demonstra o compromisso da administração com a melhoria da cidade.

"É uma satisfação comemorar mais um aniversário de Nioaque vendo a cidade continuar avançando. Cada obra representa mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem vive aqui. Seguimos trabalhando para ampliar esses investimentos e atender outras regiões do município", afirmou.

A Prefeitura de Nioaque informou que novas frentes de recapeamento já estão previstas dentro do planejamento da administração, dando sequência às ações de recuperação da infraestrutura urbana.