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Infraestrutura

Obras de recapeamento impulsionam comércio e trânsito em Nioaque

Investimentos visam proporcionar mais segurança no trânsito, valorização urbana e desenvolvimento econômico do município

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/08/2026 às 17:01

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Obras de recapeamento asfáltico avançam em importantes vias de Nioaque / Divulgação

Os investimentos realizados pela Prefeitura de Nioaque na recuperação da malha viária têm refletido não apenas na melhoria das condições de tráfego, mas também no fortalecimento da economia local. As obras de recapeamento asfáltico avançam em importantes vias da cidade, proporcionando mais segurança, conforto e valorização dos espaços urbanos.

Com a renovação do pavimento, moradores, comerciantes e motoristas passam a contar com melhores condições de circulação, reduzindo os transtornos provocados pelo desgaste das ruas e diminuindo os custos com manutenção de veículos, motocicletas e bicicletas. Além disso, o fluxo de pessoas e veículos favorece a movimentação do comércio local.

Obras de recapeamento impulsionam comércio e trânsito em Nioaque2

Há nove anos à frente de uma pastelaria na Rua Calógeras, a comerciante Rosa Aparecida acompanha diariamente o movimento na região e acredita que a melhoria da infraestrutura terá impacto positivo para quem trabalha no local.

"Quando a rua está em boas condições, o movimento melhora para todos. As pessoas passam com mais tranquilidade, os clientes chegam com mais facilidade e o comércio acaba sendo beneficiado. Além disso, a população economiza, porque diminui o risco de prejuízos com pneus, suspensão e outros danos causados pelos buracos. É uma melhoria que traz mais segurança, mais conforto e valoriza toda a região", afirmou.

Segundo a comerciante, a obra também contribui para tornar o ambiente urbano mais organizado e agradável.

"O recapeamento vai deixar a rua mais bonita, melhorar o trânsito e facilitar a vida de quem trabalha, mora ou passa por aqui todos os dias. É um investimento que retorna para a população em forma de qualidade de vida e desenvolvimento para a cidade", completou.

Obras de recapeamento impulsionam comércio e trânsito em Nioaque3

O secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Infraestrutura, Turismo, Cultura e Cidade (Semditec), César Augusto, destacou que os investimentos em infraestrutura produzem reflexos em diferentes áreas do município.

"Investimentos em infraestrutura geram impactos positivos em diversas áreas. Além de proporcionar mais segurança e melhores condições de trafegabilidade, as obras contribuem para o fortalecimento da atividade comercial, valorização dos espaços urbanos e melhoria da qualidade de vida da população. Estamos executando um trabalho planejado, com foco na durabilidade e na construção de uma cidade cada vez mais organizada e preparada para o crescimento", afirmou.

Obras de recapeamento impulsionam comércio e trânsito em Nioaque4

O prefeito André Guimarães (PP) ressaltou que a recuperação da malha viária faz parte do compromisso da administração municipal com o desenvolvimento de Nioaque.

"Quando investimos em infraestrutura, estamos investindo também no desenvolvimento econômico do município. Ruas em boas condições facilitam a mobilidade, fortalecem o comércio, reduzem custos para a população e oferecem mais segurança para todos. Nosso compromisso é continuar trabalhando para levar melhorias que impactem positivamente o dia a dia dos nioaquenses e contribuam para o crescimento da nossa cidade", destacou.

De acordo com a administração municipal, novas etapas de recuperação da malha viária estão previstas, com o objetivo de ampliar os investimentos em infraestrutura urbana, garantindo mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população.

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