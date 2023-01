Obras para digitalizar sinal analógico de TV está em fase final em Nioaque

O local terá monitoramento 24 horas por dia / Divulgação

O Chefe do Executivo destacou a importância da nova tecnologia chegando à cidade.

"É uma obra que vai trazer, mais cultura, informação e entretenimento para população, já que em breve vamos ter qualidade no som e imagem". Disse Valdir Júnior.

O projeto faz parte do programa ‘Digitaliza Brasil‘ que foi instituído pelo Governo Federal, com objetivo de até esse ano acabar com o sinal analógico em todo Brasil.

Segundo a Secretaria de Governo, o local terá monitoramento 24 horas por dia, com guarda e uma câmera de segurança, zelando pelo patrimônio público.