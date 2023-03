Obras para pavimentação e drenagem de 100% da área Central começam nos próximos dias

A iniciativa tem como objetivo oferecer melhores condições de mobilidade e qualidade de vida aos habitantes da região / Divulgação

A cidade de Nioaque está prestes a receber uma grande transformação em sua infraestrutura urbana. A Prefeitura Municipal de Nioaque anuncia que será lançada nos próximos dias, a ordem de serviço para a realização de uma obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em 100% da área central da cidade, além de drenagem e sinalização.

A iniciativa tem como objetivo oferecer melhores condições de mobilidade e qualidade de vida aos habitantes da região. A obra, será realizada com recursos provenientes do programa de financiamento da Caixa Econômica Federal, através do FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento, com mais de R$ 10 milhões.

O projeto prevê a instalação de uma rede de drenagem pluvial, para evitar alagamentos e garantir a durabilidade da pavimentação. Em seguida, será realizada a pavimentação asfáltica nas ruas da área central, garantindo mais conforto e segurança para os moradores.

Além disso, serão instalados novos elementos de sinalização, como faixas de pedestres, placas de trânsito, para garantir a segurança no trânsito e facilitar a circulação de veículos e pedestres.

A obra de pavimentação asfáltica de drenagem de águas pluviais em 100% da área central de Nioaque é uma iniciativa importante para o desenvolvimento da cidade.

Com a melhoria da infraestrutura urbana, a região tende a atrair novos investimentos e gerar mais empregos, além de proporcionar maior qualidade de vida para os moradores.

A Prefeitura Municipal de Nioaque está empenhada em realizar a obra com agilidade e eficiência, garantindo a entrega dentro do prazo previsto e com a qualidade necessária. A expectativa é que a nova infraestrutura urbana traga benefícios significativos para a cidade e para a população.