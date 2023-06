Obras seguem avançando na MS-347, no trecho de Dois Irmãos a Nioaque

O prazo para conclusão é novembro de 2024 / Chico Ribeiro/ Governo do MS

Seguem avançadas as obras de pavimentação asfáltica de 33,96 quilômetros da MS-347, no trecho que sai de Dois Irmãos do Buriti rumo a Nioaque. Cerca de 90 operários trabalham no percurso da rodovia. Os serviços estão concentrados na regularização do subleito e na construção de duas pontes de concreto, uma de 50 metros sobre o braço esquerdo do Rio Dois Irmãos do Buriti e outra de 30 metros sobre o Córrego Cachoeirinha.

Com R$ 90,6 milhões de investimento do Governo do Estado, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), a obra possui cerca de 10% de execução.

Neste começo de serviço foi necessária a detonação de explosivos em quatro pontos de rochas no percurso da rodovia para para nivelar o traçado, deixando o trecho mais seguro aos usuários. Ao todo, foram utilizadas 12 toneladas de explosivos.

Autorizada em novembro do ano passado, a obra começou a progredir neste ano após o período das chuvas. O prazo para conclusão é novembro de 2024, conforme contrato firmado entre o Governo e a empresa que executa a obra.