04 de MarÃ§o de 2026 • 11:13

Obras

OperaÃ§Ã£o Tapa-Buraco avanÃ§a em Nioaque

Avenida com problemas a mais de 20 anos estÃ¡ na etapa atual

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 04/03/2026 Ã s 09:24

DivulgaÃ§Ã£o/ Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque segue avançando com responsabilidade e planejamento na melhoria da infraestrutura urbana. A Operação Tapa-Buraco, organizada em sete etapas estratégicas, chegou à sua 4ª fase, reforçando o compromisso da gestão municipal com a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população.

Ao todo, estão sendo aplicadas aproximadamente 120 toneladas de massa asfáltica CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material que garante maior resistência, qualidade e durabilidade aos reparos realizados, assegurando um resultado técnico eficiente e de longo prazo.

Os trabalhos tiveram início pela região central, contemplando o entorno da rodoviária, com intervenções na Rua Benjamin Constant. As equipes também atuaram no Bairro Ouro Verde, com serviços executados na Rua Dom Pedro II e em metade da Vila Militar.

Nesta 4ª etapa, a Prefeitura solucionou um problema crônico na Rua Hélio Serejo, nas proximidades do Hospital e Pronto Atendimento (HPP), ponto que, há mais de duas décadas, vinha gerando transtornos a moradores, comerciantes e motoristas devido às condições do pavimento e ao intenso fluxo de veículos.

O prefeito André Guimarães destacou que a Operação Tapa-Buraco integra um planejamento contínuo de manutenção urbana: “Estamos trabalhando com organização, dividindo as frentes em etapas para garantir eficiência e qualidade. Nosso objetivo é oferecer vias mais seguras e melhores condições de tráfego para toda a população. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas.”

O secretário municipal de Obras, César Augusto, reforçou o aspecto técnico da operação: "Estamos utilizando CBUQ, um material de alta qualidade, justamente para garantir maior durabilidade ao serviço. Cada trecho passa por avaliação técnica antes da aplicação, assegurando que o investimento público gere resultado efetivo e não apenas uma solução temporária.”

Para quem vive o dia a dia da região, a melhoria representa mais do que um reparo no asfalto. O comerciante Gilberto Rosa Gonçalves acompanhou de perto a situação da Rua Hélio Serejo ao longo dos anos: “Esse problema já vinha há mais de 20 anos. A gente convivia com buracos, poeira e dificuldade para os clientes chegarem. Aqui passa muita gente todos os dias, inclusive ambulâncias. Quando começa a estragar, todo mundo sente. Agora estamos vendo um serviço mais reforçado, que traz mais segurança e tranquilidade para trabalhar. Só temos a agradecer.”

As próximas ações já estão programadas e incluem a conclusão da outra metade da Vila Militar, além da revitalização da Rua Marechal Deodoro, trecho que também recebeu pavimentação há pouco mais de um ano e meio e passará por intervenção para assegurar a qualidade adequada.

A Prefeitura de Nioaque segue com cronograma definido e equipes mobilizadas, avançando etapa por etapa, fortalecendo a infraestrutura urbana e promovendo mais segurança, mobilidade e desenvolvimento para o município.

