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Futebol regional

Orgulho regional: EFG conquista título da Liga Estadual em Nioaque

Ao longo da competição, a equipe demonstrou evolução, entrosamento e disciplina

Da redação

Publicado em 06/05/2026 às 07:45

Atualizado em 06/05/2026 às 07:48

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Além do título estadual, a equipe também registra bom desempenho em outras competições, evidenciando a evolução e a consistência do grupo ao longo das disputas / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A equipe EFG conquistou o título da Liga Estadual em uma final marcada por equilíbrio e alto nível técnico, realizada no Estádio Mauro Resstel, em Nioaque. Com atuação segura e consistente, o time garantiu o lugar mais alto do pódio diante da torcida.

Ao longo da competição, a equipe demonstrou evolução, entrosamento e disciplina, fatores que se consolidaram na decisão e resultaram em uma conquista construída com mérito dentro de quadra.

O goleiro campeão, Jadson Roche Cardoso Silva, natural de Anastácio, destacou a importância da organização do campeonato e o desempenho coletivo da equipe: “Só temos que agradecer à organização, à Secretaria de Esporte e a todos os envolvidos. Foi um campeonato bem organizado, com arbitragem tranquila, o que contribui muito para o jogo. Nossa equipe vem evoluindo a cada ano, e essa conquista é fruto de muito trabalho e união. Conseguimos montar um grupo forte, com atletas que vieram para somar”.

Jadson também ressaltou o espírito esportivo e a integração entre os municípios: “Além dos resultados, construímos amizades e levamos o nome da nossa região cada vez mais longe. Vamos seguir trabalhando em busca de novos desafios”, completou.

O prefeito André Guimarães parabenizou a equipe pela conquista e destacou o papel do esporte no município: "É um orgulho ver nossos atletas representando com tanta dedicação. Essa conquista mostra a força do esporte e reforça a importância de investir em oportunidades, disciplina e qualidade de vida”.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, também ressaltou o resultado: “Parabenizamos todos os atletas e a comissão técnica. Conquistas como essa mostram que o esporte em Nioaque está em crescimento e ganhando cada vez mais destaque”, destacou.

Além do título estadual, a equipe também registra bom desempenho em outras competições, evidenciando a evolução e a consistência do grupo ao longo das disputas. A conquista da Liga Estadual reforça o crescimento do esporte regional e evidencia o potencial dos atletas, que seguem levando o nome de Nioaque e da região a novos patamares.

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