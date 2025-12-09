PAA garante alimentos a mais de 100 famílias da Aldeia Cabeceira de Nioaque

O PAA Programa de Aquisição de Alimentos segue como uma política pública essencial em Nioaque / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque realizou, nesta terça-feira, dia 9, no Centro Comunitário da Aldeia Cabeceira, a entrega do PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, modalidade indígena. A ação é resultado de uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc, e a Prefeitura de Nioaque, responsável pela execução do programa no município por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

O programa conta com 25 produtores indígenas cadastrados, que fornecem alimentos produzidos dentro da própria aldeia — como mandioca, mel, abóbora, verduras, batata-doce, limão Taiti, pão enriquecido com baru, entre outros produtos que garantem uma cesta volumosa, variada e de qualidade.

Em 2025/2026, o PAA deve gerar cerca de R$ 125 mil em renda, distribuídos diretamente entre os produtores participantes, fortalecendo a economia local e garantindo que os recursos permaneçam dentro da própria comunidade. Um dos principais diferenciais do programa é que os alimentos são produzidos na aldeia e entregues na aldeia, promovendo autonomia, valorização cultural e segurança alimentar.

Nesta primeira entrega de 2025, mais de 100 famílias indígenas foram atendidas com alimentos frescos e saudáveis, produzidos pelos próprios moradores da comunidade.

A secretária municipal de Assistência Social, Tessa Ribeiro, destacou a importância do programa para o fortalecimento da segurança alimentar e o cuidado com as famílias em situação de vulnerabilidade.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, reforçou que o PAA fortalece a produção local, gera renda para os produtores indígenas e incentiva o desenvolvimento sustentável das comunidades.

O prefeito André Guimarães ressaltou a importância das parcerias para a efetivação do programa: “Essa união entre Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura permite que o alimento chegue a quem precisa e que o produtor seja valorizado. É assim que seguimos cuidando das pessoas e fortalecendo Nioaque.”

O produtor indígena José Bartolo, participante do programa, destacou a relevância da iniciativa: “O PAA valoriza o nosso trabalho. A gente produz aqui na aldeia, com dedicação, e vê esse alimento chegando às famílias da nossa própria comunidade. Isso gera renda, incentiva a produção e fortalece todos nós.”

A beneficiária Marieli Vicente também ressaltou o impacto do programa no dia a dia das famílias atendidas: “Esse programa faz muita diferença para as famílias. Os alimentos são de qualidade, ajudam na nossa alimentação diária e trazem mais segurança para dentro de casa. É um cuidado muito importante com a nossa comunidade.”

O PAA – Programa de Aquisição de Alimentos segue como uma política pública essencial em Nioaque, promovendo segurança alimentar, geração de renda e o fortalecimento da agricultura indígena, por meio da atuação conjunta do MDS, da SEMADESC e da Prefeitura de Nioaque.

