PAA Indígena fortalece produção local e amplia geração de renda em Nioaque

Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a 5ª entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Indígena na Aldeia Cabeceira, fortalecendo a agricultura familiar, a geração de renda e a segurança alimentar nas comunidades tradicionais do município.

A ação integra o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), iniciativa do Governo Federal executada em parceria com a Semadesc e a Prefeitura de Nioaque, promovendo o fortalecimento da produção local e ampliando o acesso das famílias a alimentos frescos e de qualidade.

Somando as modalidades indígena, hortifruti e quilombola, o programa já contabiliza, até maio de 2026, mais de R$ 435 mil empenhados, com aproximadamente 41,9 toneladas de alimentos distribuídos e participação de 40 produtores locais. No PAA Indígena, executado entre dezembro e maio, foram destinados R$ 187,9 mil aos produtores, totalizando mais de 17,6 toneladas de alimentos e beneficiando diretamente 16 produtores indígenas.

Já o PAA Quilombola, realizado entre março e maio, conta com mais de R$ 120 mil empenhados, com cerca de 9,7 toneladas de alimentos distribuídos e participação de 11 produtores. Na modalidade Hortifruti, também entre março e maio, foram empenhados mais de R$ 127 mil, totalizando aproximadamente 14,6 toneladas de alimentos e beneficiando 13 produtores rurais.

Durante a entrega realizada na Aldeia Cabeceira, as famílias receberam alimentos como alface, couve, salsa, cebolinha, doces de frutas, queijo caseiro, ponkan, limão, laranja, pães enriquecidos com farinha de cumbaru, bananas, abobrinha, mandioca, bolacha de polvilho e milho verde — todos produzidos pelos próprios agricultores das comunidades indígenas.

O prefeito André Guimarães destacou a importância do programa para o fortalecimento da agricultura familiar e das comunidades tradicionais: “Nosso compromisso é continuar apoiando quem produz e garantir alimento de qualidade para as famílias. O PAA fortalece a economia local, valoriza os produtores e promove dignidade para a população”.

O secretário municipal de Agricultura, Ademar Michalski, ressaltou o impacto positivo da iniciativa no campo: “O produtor ganha segurança para produzir sabendo que terá sua produção comercializada. Isso fortalece a agricultura familiar, movimenta a economia e incentiva cada vez mais a produção local”.

A secretária municipal de Assistência Social, Tessa Ribeiro, enfatizou o alcance social do programa: “O PAA vai muito além da entrega de alimentos. Estamos falando de cuidado com as famílias, inclusão social e melhoria na qualidade de vida da população”, afirmou.

A beneficiária Jucilene Bezerra do Lar destacou a evolução do programa e o fortalecimento das oportunidades dentro das comunidades indígenas: “Agora temos mais variedades, como queijo, doces e uma diversidade maior de hortifruti, tudo produzido aqui dentro da aldeia. Hoje existe mais inovação, mais oportunidade e incentivo para as famílias permanecerem perto dos seus parentes e produzindo dentro da comunidade”.

Ela também ressaltou a importância da parceria entre Prefeitura, secretarias municipais e produtores locais: “Todo mundo trabalhando junto ajuda muito as famílias. O emprego não está fácil, e o PAA acaba sendo uma oportunidade importante para muita gente”, completou.

O Programa de Aquisição de Alimentos segue se consolidando como uma importante ferramenta de desenvolvimento social e econômico em Nioaque, promovendo geração de renda, valorização da produção local e combate à insegurança alimentar.