Perifeirarte chega a Nioaque com formação, cidadania e valorização cultural

O município de Nioaque recebe, no próximo dia 9 de maio (sábado), o programa Perifeirarte, iniciativa do Governo do Estado que une formação, cidadania e valorização cultural. Realizada em parceria com a Prefeitura Municipal, a ação tem como objetivo identificar, capacitar e fortalecer lideranças comunitárias, promovendo transformação social a partir dos próprios territórios.

Coordenado pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, vinculada à Secretaria de Estado da Cidadania, o programa aposta na organização do movimento comunitário como estratégia para ampliar o acesso a direitos, incentivar a participação popular e fortalecer o sentimento de pertencimento nas comunidades.

A programação em Nioaque terá início às 14h30, no Centro Comunitário da Aldeia Brejão, com a abertura oficial, seguida de formações práticas voltadas às demandas das lideranças e associações locais.

Às 15h, será abordada a regularização de entidades comunitárias, incluindo temas como CNPJ, Gov.br e certificado digital, com o contador Roberto Cristiano Duarte. Na sequência, às 16h, a oficial substituta Marilena Vargas conduz a palestra sobre formação de entidades e registro em cartório. Encerrando o ciclo formativo, às 16h40, o SEBRAE/MS apresenta o papel do associativismo e do cooperativismo no desenvolvimento local.

A partir das 18h, a programação segue com atividades culturais, valorizando as tradições e a identidade local. Estão previstas apresentações culturais, o Concurso Beleza Originária e o encerramento com a Banda Ipê de Serra, promovendo integração entre formação e cultura.

O prefeito André Guimarães destacou a importância da iniciativa para o município: “Investir na formação de lideranças é investir no futuro da cidade. Nosso compromisso é apoiar quem atua diretamente nas comunidades e faz a diferença no dia a dia da população”.

O secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Dionas Martins, ressaltou o impacto cultural da ação: “É um momento de aprendizado, mas também de valorização das nossas raízes. A cultura de Nioaque é forte, e iniciativas como essa ampliam a participação da população”.

Mais do que um evento pontual, o Perifeirarte propõe a continuidade das ações por meio da criação de coordenadorias de cidadania nos municípios participantes, fortalecendo o controle social e a organização comunitária. Outro destaque é o ECOmunitário, iniciativa que incentiva práticas sustentáveis, como o plantio de árvores e ações de conscientização ambiental.

Voltado a lideranças comunitárias, associações de moradores, clubes de mães, trabalhadores da cultura, agricultura familiar e representantes do terceiro setor, o programa reforça a formação de cidadãos mais preparados, participativos e atuantes. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo link: https://www.responde.ms.gov.br/pesquisa/555

Com formação, cidadania e cultura caminhando juntas, Nioaque avança no fortalecimento das comunidades e na construção de um futuro com mais participação e oportunidades.