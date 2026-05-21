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Plano de Desenvolvimento Municipal projeta o futuro de Nioaque

O planejamento contempla áreas essenciais para o crescimento do município, como infraestrutura, saúde, educação, agricultura, turismo, geração de emprego e renda, fortalecimento do comércio local e modernização da gestão pública

Da redação

Publicado em 21/05/2026 às 11:36

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A Prefeitura de Nioaque segue avançando na construção de um município mais organizado, sustentável e preparado para o futuro com a implantação do Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), ferramenta estratégica que irá orientar ações, investimentos e prioridades da gestão pública nos próximos anos.

O PDM é um instrumento de planejamento construído a partir da realidade do município. O documento reúne diagnósticos, estudos técnicos, indicadores e propostas elaboradas de forma participativa, permitindo identificar desafios, potencialidades e oportunidades de crescimento para Nioaque.

Na prática, o Plano de Desenvolvimento Municipal funciona como um direcionamento estratégico para a administração pública, auxiliando na definição de metas, projetos e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, à melhoria dos serviços públicos e à qualidade de vida da população.

O planejamento contempla áreas essenciais para o crescimento do município, como infraestrutura, saúde, educação, agricultura, turismo, geração de emprego e renda, fortalecimento do comércio local e modernização da gestão pública.

Além de contribuir para uma administração mais eficiente e organizada, o PDM também fortalece a capacidade do município de captar investimentos, estruturar projetos e desenvolver ações alinhadas às necessidades da população. O prefeito André Guimarães destacou a importância do plano para o presente e o futuro de Nioaque: "Planejar é pensar nas pessoas e no futuro da cidade. O Plano de Desenvolvimento Municipal nos ajuda a organizar prioridades, definir metas e construir caminhos para que Nioaque continue crescendo de forma estruturada, sustentável e com mais oportunidades para a população”.

André Guimarães também ressaltou a importância da participação coletiva na construção do documento: “O PDM nasce do diálogo e da união entre poder público, instituições e comunidade. É um trabalho construído olhando para a realidade do município e para aquilo que queremos alcançar nos próximos anos”, finalizou.

O Plano de Desenvolvimento Municipal integra as ações do programa Cidade Empreendedora, realizado em parceria com o Sebrae/MS e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc. Mais do que um documento técnico, o PDM representa o compromisso da Prefeitura de Nioaque com uma gestão moderna, transparente e voltada ao desenvolvimento sustentável, fortalecendo políticas públicas e criando novas oportunidades para o município.

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