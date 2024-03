Ponte no bairro Baía está em fase de conclusão

Divulgação

A ponte do bairro Baía, em Nioaque, já está em fase de conclusão. A Prefeitura de Nioaque investe na melhoria das estradas vicinais e na construção e reforma de pontes.

No local, as vigas de concreto já foram erguidas e em breve a obra estará concluída.

A ponte de concreto solucionará em definitivo o problema de recuperação e reforma da ponte de madeira que ali era existente.

A obra trará mais conforto e segurança aos moradores e usuários desta estrada vicinal, além de segurança para o transporte escolar.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, agradece a compreensão da população do bairro Baía e também o Governo do Estado por mais essa parceria em prol do município.

Acelera Nioaque

Esta é mais uma das grandes conquistas que a gestão Governo, Responsabilidade e Trabalho está realizando atualmente no município. Além da ponte de concreto, ruas de bairros e da área central estão sendo pavimentadas além de melhorias nos assentamentos locais.