Prefeito André Bueno fala sobre seu alto índice de aprovação em Nioaque

Prefeito André Bueno atribui seu elevado índice de aceitação como resultado de um novo formato de administração / Divulgação

A população do município de Nioaque vivencia um momento político-administrativo diferenciado. O prefeito não mudou nada após vencer a eleição de 2024, com 57,34 por cento dos votos (4.894).

Ele continua perto do povo e faz da voz da população o norte de sua gestão. Serviços básicos são executados diariamente, saúde e educação funcionando melhor, dentro de um novo jeito de administrar.

Para entender melhor a situação, o Jornal O Pantaneiro mostra para a população, o pensamento e a avaliação do novo prefeito, André Bueno. As respostas estão abaixo, na íntegra.



Rhobson Lima - O Pantaneiro

Prefeito, a que o Sr atribui este elevado índice de aprovação em recente pesquisa feita em Nioaque?



André Bueno - Prefeito Nioaque

“Olha, pra mim, esse resultado tem muito mais a ver com postura do que com propaganda. Durante a campanha eu sempre fui muito sincero. Nunca prometi milagre. Eu sabia que problemas não se resolvem da noite pro dia, principalmente no sistema público. Mas eu fiz questão de prometer presença, trabalho e respeito com quem vive aqui. E é isso que temos feito desde o primeiro dia. Eu estou ouvindo, fiscalizando, e ajudando a resolver. A pesquisa mostra que as pessoas perceberam esse movimento. Limpeza urbana, atenção às comunidades mais afastadas, cuidado com a cidade como um todo. A aprovação não é a um nome, é a uma forma de fazer gestão: com pé no chão, falando a verdade, sem enrolação e com entrega. E eu entendo isso como um sinal claro de que o povo quer continuidade nesse ritmo: presença, escuta e resultado.”

Rhobson Lima - O Pantaneiro

Que trabalho feito até agora, o Sr destaca em sua administração?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“Nesses primeiros meses, nosso foco foi organizar a casa e atender o que era mais urgente para a população. Nesse sentido, a limpeza urbana e o cuidado com a cidade foi um marco. Nioaque estava abandonada, com acúmulo de lixo, mato alto inclusive nos terrenos com prédios públicos como as ESFs e escolas, o que impactava diretamente na saúde e principalmente na autoestima da comunidade. Também avançamos muito na manutenção de estradas vicinais nas colônias, assentamentos e aldeias, garantindo o escoamento da produção e o direito de ir e vir com mais segurança. Principalmente depois das fortes chuvas que atingiram Nioaque no feriado da semana santa. Colocamos frentes de trabalho para recuperar os pontos críticos de forma imediata, e desenvolvemos um cronograma de trabalho para atender as outras áreas, além de colocar a Secretária de Assistência Social para atender as famílias que foram afetadas de alguma forma, estendendo a mão para estas pessoas, se colocando presente na vida delas neste momento de dificuldade. Outro ponto importante foi a reorganização dos atendimentos de saúde, que estavam desorganizados e sem controle. Hoje, temos mais previsibilidade nos atendimentos, melhor fluxo e um começo de estrutura que vai melhorar ainda mais nos próximos meses. Não se trata só de mostrar obra. Trata-se de mostrar que, mesmo com pouco tempo, já há direção, É Nioaque no Rumo Certo, dando prioridade e respeito com o cidadão.”

Rhobson Lima - O Pantaneiro

A pesquisa mostra que a maior solicitação de melhoria da população, é na área da saúde. O que o Sr pensa fazer ou já esta fazendo?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“A população tem razão. A saúde é uma das maiores preocupações e, por isso mesmo, tem sido uma das nossas prioridades. A rede estava desorganizada, com falhas na gestão, falta de controle de atendimentos e déficit de estrutura. Já reorganizamos os fluxos, retomamos os atendimentos com mais eficiência e temos investido em pequenas reformas e na compra de insumos básicos. Além disso, estamos finalizando um diagnóstico completo da rede municipal, que vai nos ajudar a direcionar melhor os recursos que temos conseguido com nossos parceiros da Assembleia Legislativa e da Bancada Federal. Eu sempre digo que a área da saúde não se resolve do dia pra noite, mas posso garantir que já há avanços, e que temos um planejamento sério pra cuidar disso com responsabilidade e de forma humana.”



Prefeito André Bueno esteve em Brasília, com o secretário Eloy Terena, do Ministério dos Povos Indígenas (foto divulgação)

Rhobson Lima - O Pantaneiro

A pesquisa mostrou que o Sr é um prefeito presente nas comunidades. Nada mudou depois da sua eleição? O Sr se mantém nas ruas perto do povo?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“Nada mudou e nem vai mudar. Antes mesmo de ter qualquer tipo de pretensão política, eu já visitava os clientes do mercado. Sempre gostei de caminhar, ouvir histórias, poder ajudar quem tivesse com algum problema, e foi isso que criou nas pessoas o desejo em me fazer prefeito. Não foi uma decisão minha. Foi um sentimento coletivo das pessoas, e isso se mostrou verdadeiro com o resultado expressivo que tivemos nas eleições. Então, eu fui eleito dessa forma. Andando, ouvindo e olhando nos olhos das pessoas. Sigo visitando as comunidades, conversando com líderes comunitários, das aldeias, conversando com moradores, acompanhando as equipes da prefeitura e fiscalizando obras e serviços. Esse foi o compromisso que fiz. É fácil se afastar depois da eleição, mas eu acredito que é justamente depois de eleito que a responsabilidade aumenta. É quando a gente tem que mostrar que está à altura da confiança que recebeu.”

Rhobson Lima - O Pantaneiro

O Sr esteve, recentemente, em Brasília. Quais os resultados positivos desta viagem?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“A ida a Brasília foi uma agenda que eu considero de resultados para nossa gente. Levamos projetos e buscamos investimentos concretos para Nioaque e voltamos com boas perspectivas, graças ao apoio da nossa Bancada Federal, que tem sido parceira não só do prefeito André, mas da população de Nioaque, independente de cor partidária, ideologia, bandeira e etc. Estivemos com o secretário Eloy Terena, do Ministério dos Povos Indígenas; com o ministro da saúde, Alexandre Padilha, com representantes do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com os deputados federais Marcos Pollon, Vander Loubet, Rodolfo Nogueira e Camila Jara; com os senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke, e claro, com a nossa senadora Tereza Cristina. Cada um contribuiu para abrir portas em áreas fundamentais como saúde, agricultura familiar, infraestrutura, educação, turismo e assistência social. Eu acredito na política que une, que constrói pontes e gera oportunidades. Por isso conversamos e pedimos pra todo mundo que pode nos ajudar. Trabalhando com diálogo, com responsabilidade e pensando no desenvolvimento completo de Nioaque, tanto social quanto econômico.”

Formação continuada, investimentos em materiais pedagógicos e entrega de kits escolares, no setor educacional de Nioaque (foto divulgação)

Rhobson Lima - O Pantaneiro

A Como está o setor educacional no município nestes primeiros meses prefeito?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“Desde o primeiro momento, deixamos evidente nosso compromisso com cada profissional da rede, do motorista do transporte escolar, que busca e leva nossas crianças todos os dias nas áreas mais distantes de Nioaque, ao professor em sala de aula. A valorização começa com respeito e presença, e foi isso que fizemos com ações concretas: encontros com a categoria, formação continuada, investimentos em materiais pedagógicos e a entrega de kits escolares, garantindo dignidade, preparo para o ano letivo, e garantindo um grande passo no sistema de aprendizagem dos nossos alunos e alunas. Também inauguramos um espaço específico de reforço da aprendizagem, que atende nossos alunos com dificuldades, exatamente por acreditar em uma educação que acolhe e dá oportunidade para todos. Com esse olhar de inclusão, também reforçamos nosso compromisso com a educação indígena, participando ativamente da Assembleia da Juventude Indígena para ouvir e contribuir com a educação de forma efetiva, respeitando a cultura e os saberes tradicionais.”

Rhobson Lima - O Pantaneiro

Como está o setor da saúde, apesar do pouco tempo na administração? Quantos atendimentos, em média?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“Olha, em quase cinco meses de gestão, 130 dias aproximadamente, conseguimos mostrar que é possível, sim, fazer uma saúde pública mais humana, eficiente e acessível. Foram mais de 5 mil atendimentos em situações de urgência e emergência, 5.855 consultas e acompanhamentos médicos, quase 10 mil atendimentos de enfermagem e mais de 3.400 exames realizados, entre laboratoriais, radiológicos e ultrassonografias. Esses números não são apenas estatísticas. É o sentimento das pessoas. Eles representam vidas que foram cuidadas, famílias que foram acolhidas, e o resgate de algo fundamental: a credibilidade no serviço público. A gente assumiu o compromisso de cuidar de Nioaque e das pessoas que vivem aqui, e cada atendimento reforça que Nioaque está no Rumo Certo!”

Setor de Esporte e Lazer tem a atenção da atual administração pública de Nioaque, com o prefeito André Bueno (foto divulgação)

Rhobson Lima - O Pantaneiro

E as finanças do município?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“Assumimos a gestão com um cenário financeiro bastante delicado, com poucos recursos livres em caixa e muitos compromissos já assumidos. Mas desde o primeiro dia deixamos claro que faríamos uma gestão com responsabilidade e foco no equilíbrio fiscal, porque entendemos que cuidar bem do dinheiro público é também cuidar das pessoas. Com organização, planejamento e uma equipe técnica comprometida, conseguimos manter todas as contas em ordem, honrando salários dos servidores, pagamentos a fornecedores e garantindo a continuidade dos serviços essenciais. Nosso foco nunca foi apontar culpados, e sim apresentar soluções. O que nos move é a certeza de que, com responsabilidade e seriedade, é possível desenvolver Nioaque e melhorar a vida de quem vive aqui.”

Rhobson Lima - O Pantaneiro

O que a população pode esperar para os próximos meses ou este primeiro ano?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“O que a população pode esperar é continuidade e trabalho sério. Nosso compromisso é com ações concretas, que façam diferença no dia a dia das pessoas. Seja na saúde, com atendimento mais humano e eficiente; na educação, com valorização dos profissionais e estrutura para o aprendizado; ou no campo e na cidade, garantindo infraestrutura e oportunidades para o desenvolvimento pessoal de todo cidadão e cidadã. Estamos avançando com planejamento e ouvindo a população. Quem me conhece sabe que eu respondo mensagem no whats, no Instagram, que eu converso, tento sempre resolver de imediato os problemas, porém, com um único filtro em mente para a tomada de decisão: isso melhora a vida das pessoas? Se a resposta for sim, a gente trabalha pra fazer acontecer. O primeiro ano é o alicerce de um novo ciclo em Nioaque, é a construção do caminho que vamos trilhar nos próximos anos. Um caminho de desenvolvimento e oportunidades, com responsabilidade e inclusão social.”

No final do mês de abril, ciclismo teve apoio para grande evento que reuniu mais de três mil pessoas, com grande fomento a economia local (foto divulgação)

Rhobson Lima - O Pantaneiro

Como esta a relação com o Governo?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“A relação com o Governo do Estado é de diálogo e parceria. Desde o início da gestão, buscamos estar próximos, apresentando as demandas de Nioaque com transparência e responsabilidade. Visitei nos primeiros meses todas as secretarias e autarquias do Estado. A equipe do Governo também se fez presente aqui em Nioaque logo no início da gestão. O governador Eduardo Riedel tem sido receptivo e entende a importância de olhar com atenção para os municípios do interior. Seja na busca por investimentos, seja na articulação de programas que atendam nossas comunidades, nossa prioridade é garantir que Nioaque esteja incluída nas pautas de desenvolvimento regional. Essa relação respeitosa e propositiva tem gerado bons frutos até agora, e tenho certeza que vai ficar cada vez mais produtiva, porque temos projeto para isso, e com essa mão estendida do Governo do Estado, é possível colocar em prática.”

Rhobson Lima - O Pantaneiro

Como esta a relação institucional com a Assembleia Legislativa?

André Bueno - Prefeito Nioaque

“Temos mantido uma relação institucional madura e de muita parceria com a Assembleia Legislativa. Temos parceiros do nosso partido, como o presidente da Casa, o deputado Gerson Claro, o deputado Londres Machado que é um baluarte da política sul-mato-grossense, e deputados que apesar de serem de partidos diferentes, entendem que o nosso projeto para o desenvolvimento de Nioaque é um projeto responsável e real, que coloca as pessoas no centro das tomadas de decisões. Rhobson, nosso foco é sempre o mesmo: transformar a realidade das pessoas, com mais qualidade de vida, infraestrutura, saúde e educação, no campo e na cidade. E esse tipo de relação, pautada pelo interesse público, tem nos ajudado a avançar com responsabilidade e visão de futuro.”