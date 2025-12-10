Acessibilidade

10 de Dezembro de 2025 • 12:13

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Prefeito de Nioaque apresenta resultados de 2025

Chefe do Executivo apresentou um balanço detalhado do segundo semestre e do primeiro ano de mandato

Da redação

Publicado em 10/12/2025 às 10:20

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque

Na terça-feira, 9 de dezembro, o prefeito André Guimarães participou da última sessão ordinária da Câmara Municipal de Nioaque em 2025. Na ocasião, o chefe do Executivo apresentou um balanço detalhado do segundo semestre e do primeiro ano de mandato, destacando números, ações e resultados alcançados pelas secretarias municipais.

Em seu discurso, o prefeito ressaltou que 2025 foi um ano decisivo para reorganizar a administração pública, recuperar a credibilidade da Prefeitura e preparar Nioaque para um novo ciclo de desenvolvimento. Ao assumir o mandato, segundo ele, o município enfrentava um cenário financeiro delicado, com saldo negativo nas contas públicas e uma dívida consolidada superior a R$ 25 milhões. “Encontramos uma situação difícil, mas com trabalho, planejamento e responsabilidade fiscal, já conseguimos reduzir essa dívida em mais de R$ 5 milhões em apenas um ano. Isso é fruto do respeito com o dinheiro público e da seriedade da nossa gestão”, afirmou André Guimarães.

Mesmo com o desafio de “arrumar a casa”, o prefeito destacou que a cidade não parou. As decisões de investimento foram definidas a partir da escuta ativa da população, com presença constante da gestão nos bairros, assentamentos e aldeias. Segundo ele, o diálogo com a Câmara Municipal e as parcerias institucionais foram fundamentais para os avanços conquistados.

O prefeito também ressaltou a parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal, a Assembleia Legislativa e a bancada federal, que resultaram em recursos, programas e projetos que já impactam diretamente a vida da população de Nioaque.

Na área da saúde, os números apresentados chamaram a atenção. Entre os meses de junho e outubro, o Hospital Aroldo Lima Couto realizou 58.594 atendimentos e procedimentos. Na atenção primária, foram registradas 103.540 visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários de saúde, fortalecendo a prevenção e o cuidado direto com as famílias. Ao todo, foram realizados cerca de 18 mil exames, a Farmácia Municipal manteve atendimento médio de 110 pessoas por dia e a saúde mental contabilizou 680 atendimentos no período.

Na infraestrutura, o município recuperou 2.472 quilômetros de estradas rurais e reconstruiu ou recuperou 26 pontes, após anos de abandono. Na área urbana, todas as ruas não pavimentadas receberam manutenção, além da recuperação de mais de 75 vias e da aplicação de 196 toneladas de asfalto na operação tapa-buracos.

Na educação, a gestão fortaleceu a rede municipal com formações, avaliações externas, organização administrativa e atendimento regular em oito unidades escolares. Foram realizadas mais de 15 ações pedagógicas, além de melhorias na merenda escolar e qualificação das merendeiras.

A assistência social também teve papel de destaque. O CRAS realizou 4.581 atendimentos e acompanhou diretamente 90 famílias em situação de vulnerabilidade, mantendo ainda ações semanais com idosos, crianças e adolescentes no Centro de Convivência.

No esporte, cultura e lazer, o município promoveu campeonatos municipais, apoiou atletas, revitalizou quadras e levou cinema e atividades culturais às comunidades. Nioaque também sediou a final da Copa Velocross, consolidando-se como palco de grandes eventos esportivos do Mato Grosso do Sul.

Durante o ano, a Prefeitura lançou programas inéditos como Saúde Plena, Cinema no Campo e Pedalando para o Futuro, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social, como o CredenciaMEI, Empretec Indígena e Quilombola, Nioaque Papel Zero e Nioaque Terra Fértil, além da Carreta Mulheres que Resolvem e mutirões de serviços.

Encerrando sua fala, o prefeito destacou que os resultados são fruto de uma gestão transparente, moderna e focada nas pessoas. “Sabemos do tamanho da responsabilidade e que ainda há muito a fazer. Mas Nioaque está no rumo certo. O futuro já começou, e vamos seguir avançando, entregando mais e construindo a cidade que a nossa população merece”, concluiu André Guimarães.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Nioaque entrega novas unidades habitacionais e garante recomeço a famílias

• PAA garante alimentos a mais de 100 famílias da Aldeia Cabeceira de Nioaque

• Prefeitura de Nioaque participa da troca de comando do 9º GAC

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Nioaque

Ações conjuntas garantem a Nioaque duas semanas sem novos casos de dengue

Nioaque

Prefeitura de Nioaque amplia frota escolar com ônibus modernos e adaptados

Sustentabilidade

Nioaque escreve capítulo histórico com projetos para indígenas e quilombolas

O plano marca um avanço significativo no fortalecimento das comunidades tradicionais e no desenvolvimento do etnoturismo

Empreendedorismo

Nioaque fortalece Etnoturismo com entrega de planos de visitas a aldeias

Publicidade

Saúde

Grupo Onça Pintada integra mutirão gratuito de prevenção ao câncer de mama

ÚLTIMAS

4ª etapa

Circuito Unimed de Vôlei de Praia reúne atletas e público em Aquidauana

O público pôde acompanhar partidas de alto nível técnico em um ambiente de animação e torcida

Ocorrência

Bombeiros removem árvore que interditou via no Bairro Dom Bosco em Corumbá

A queda aconteceu na noite de ontem (8), entre as ruas Treze de Junho e Dom Aquino, próximo à Igreja Dom Bosco

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo