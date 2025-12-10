Prefeito de Nioaque apresenta resultados de 2025

Divulgação/ Prefeitura de Nioaque

Na terça-feira, 9 de dezembro, o prefeito André Guimarães participou da última sessão ordinária da Câmara Municipal de Nioaque em 2025. Na ocasião, o chefe do Executivo apresentou um balanço detalhado do segundo semestre e do primeiro ano de mandato, destacando números, ações e resultados alcançados pelas secretarias municipais.



Em seu discurso, o prefeito ressaltou que 2025 foi um ano decisivo para reorganizar a administração pública, recuperar a credibilidade da Prefeitura e preparar Nioaque para um novo ciclo de desenvolvimento. Ao assumir o mandato, segundo ele, o município enfrentava um cenário financeiro delicado, com saldo negativo nas contas públicas e uma dívida consolidada superior a R$ 25 milhões. “Encontramos uma situação difícil, mas com trabalho, planejamento e responsabilidade fiscal, já conseguimos reduzir essa dívida em mais de R$ 5 milhões em apenas um ano. Isso é fruto do respeito com o dinheiro público e da seriedade da nossa gestão”, afirmou André Guimarães.



Mesmo com o desafio de “arrumar a casa”, o prefeito destacou que a cidade não parou. As decisões de investimento foram definidas a partir da escuta ativa da população, com presença constante da gestão nos bairros, assentamentos e aldeias. Segundo ele, o diálogo com a Câmara Municipal e as parcerias institucionais foram fundamentais para os avanços conquistados.



O prefeito também ressaltou a parceria com o Governo do Estado, o Governo Federal, a Assembleia Legislativa e a bancada federal, que resultaram em recursos, programas e projetos que já impactam diretamente a vida da população de Nioaque.



Na área da saúde, os números apresentados chamaram a atenção. Entre os meses de junho e outubro, o Hospital Aroldo Lima Couto realizou 58.594 atendimentos e procedimentos. Na atenção primária, foram registradas 103.540 visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários de saúde, fortalecendo a prevenção e o cuidado direto com as famílias. Ao todo, foram realizados cerca de 18 mil exames, a Farmácia Municipal manteve atendimento médio de 110 pessoas por dia e a saúde mental contabilizou 680 atendimentos no período.



Na infraestrutura, o município recuperou 2.472 quilômetros de estradas rurais e reconstruiu ou recuperou 26 pontes, após anos de abandono. Na área urbana, todas as ruas não pavimentadas receberam manutenção, além da recuperação de mais de 75 vias e da aplicação de 196 toneladas de asfalto na operação tapa-buracos.



Na educação, a gestão fortaleceu a rede municipal com formações, avaliações externas, organização administrativa e atendimento regular em oito unidades escolares. Foram realizadas mais de 15 ações pedagógicas, além de melhorias na merenda escolar e qualificação das merendeiras.



A assistência social também teve papel de destaque. O CRAS realizou 4.581 atendimentos e acompanhou diretamente 90 famílias em situação de vulnerabilidade, mantendo ainda ações semanais com idosos, crianças e adolescentes no Centro de Convivência.



No esporte, cultura e lazer, o município promoveu campeonatos municipais, apoiou atletas, revitalizou quadras e levou cinema e atividades culturais às comunidades. Nioaque também sediou a final da Copa Velocross, consolidando-se como palco de grandes eventos esportivos do Mato Grosso do Sul.



Durante o ano, a Prefeitura lançou programas inéditos como Saúde Plena, Cinema no Campo e Pedalando para o Futuro, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico e social, como o CredenciaMEI, Empretec Indígena e Quilombola, Nioaque Papel Zero e Nioaque Terra Fértil, além da Carreta Mulheres que Resolvem e mutirões de serviços.



Encerrando sua fala, o prefeito destacou que os resultados são fruto de uma gestão transparente, moderna e focada nas pessoas. “Sabemos do tamanho da responsabilidade e que ainda há muito a fazer. Mas Nioaque está no rumo certo. O futuro já começou, e vamos seguir avançando, entregando mais e construindo a cidade que a nossa população merece”, concluiu André Guimarães.

