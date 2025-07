Prefeito de Nioaque recebe uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa

Divulgação

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, foi homenageado com a Comenda Coronel Pedro José Rufino, uma das mais significativas honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), na noite de quarta-feira (2).

A cerimônia solene aconteceu no plenário Júlio Maia, reunindo autoridades, convidados e homenageados que têm em comum o compromisso com a história e a cultura do nosso Estado.

Instituída pela Resolução 3/2016, de autoria do deputado estadual Junior Mochi, a comenda é dedicada a civis, militares e figuras religiosas que se destacam na defesa da memória histórica sul-mato-grossense, em especial dos episódios que marcaram a Retirada da Laguna, momento emblemático do período pós-Guerra do Paraguai.

Durante a solenidade, que emocionou o público com a apresentação da banda do Exército Brasileiro e a declamação do poema O Silêncio da Laguna, de José Pedro Frasão, 35 personalidades foram reconhecidas por suas contribuições à preservação do legado histórico do Estado. Entre elas, o prefeito André Guimarães, que levou o nome de Nioaque ao centro dessa celebração da memória.

Para o gestor, o reconhecimento vai além do pessoal: representa o valor histórico que Nioaque carrega e a responsabilidade em mantê-lo vivo.

“Receber essa comenda é uma honra que compartilho com todo o povo de Nioaque. Nossa cidade está diretamente ligada à história da Retirada da Laguna, e seguimos firmes na missão de valorizar esse passado com ações concretas e políticas públicas que conectem nossas raízes ao futuro”, declarou André Guimarães.

Com um trabalho contínuo voltado à valorização da identidade cultural e histórica do município, o prefeito tem fortalecido projetos que mantêm viva a memória de Nioaque — terra marcada pela bravura de seus antepassados e pelos capítulos decisivos que protagonizou na formação do Mato Grosso do Sul.

A homenagem leva o nome do Coronel Pedro José Rufino, figura histórica da Retirada da Laguna, símbolo de coragem, liderança e resistência. Ao reconhecer lideranças como André Guimarães, a Assembleia Legislativa reafirma o papel essencial dos municípios na proteção e promoção da herança cultural do nosso Estado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!