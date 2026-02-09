Acessibilidade

10 de Fevereiro de 2026 • 01:45

Gestão estratégica

Prefeito de Nioaque se reúne Riedel para fortalecer parcerias e desenvolvimento municipal

A administração municipal de Nioaque avalia o encontro como um passo significativo na consolidação do municipalismo e na busca por soluções compartilhadas

Da redação

Publicado em 09/02/2026 às 21:54

O encontro, focado na construção de soluções concretas, abordou alinhamentos estratégicos voltados ao fortalecimento das políticas públicas / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, participou de uma agenda institucional com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, com o objetivo de reforçar o diálogo e as parcerias entre o Estado e o município. O encontro, focado na construção de soluções concretas, abordou alinhamentos estratégicos voltados ao fortalecimento das políticas públicas e ao avanço em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento local.

De acordo com o prefeito, a reunião teve como pauta central investimentos, planejamento de médio e longo prazos, cuidado com as pessoas e a condução de uma gestão responsável, focada em resultados que impactem diretamente a vida da população nioaquense. "Nosso trabalho é feito com diálogo, responsabilidade e muito cuidado com as pessoas. Quando Estado e Município caminham juntos, quem ganha é a população. Essa parceria fortalece o municipalismo e nos permite avançar com mais eficiência e resultados para Nioaque", afirmou André Guimarães.

O governador Eduardo Riedel, por sua vez, ressaltou a importância de fortalecer os municípios, destacando que o trabalho conjunto entre as esferas de governo é essencial para a efetividade das políticas públicas e para atender às demandas reais dos cidadãos.

A administração municipal de Nioaque avalia o encontro como um passo significativo na consolidação do municipalismo e na busca por soluções compartilhadas. A gestão reforça seu compromisso com uma administração que, além de responsável e humana, seja visionária, apostando na força das parcerias institucionais como caminho para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida no município.

