Prefeito Valdir Júnior se reúne com vereadores no gabinete municipal

Prefeito se reuniu com vereadores / Divulgação

Para levar ao conhecimento dos parlamentares as obras que estão em andamento, e outras que serão iniciadas no município nos próximos meses, o prefeito de Nioaque, Valdir Júnior, se reuniu com vereadores no gabinete municipal.

Desde 2017 (ano que assumiu a Prefeitura de Nioaque), Valdir Júnior sempre buscou ter um mandato compartilhado com os vereadores, que também são representantes do povo

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal, Silas Ferreira, e os demais vereadores: Neguinho da Santa Amélia, Seco, Pablinho, Cândida Thereza, Sérgio Marques e Careca do Uirapuru. O chefe de gabinte Jefferson Zakimi e o engenheiro civil Mário também participaram da reunião.

Dentre as obras citadas pelo chefe do executivo estão: a terraplanagem na rua Marechal Deodoro, a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), o início da pavimentação no bairro Santa Amélia, dentro outras que também fazem parte do programa Acelera Nioaque, que investirá mais de R$ 20 milhões no município, em parceria com o Governo do Estado.

Valdir Júnior frisa que foi um bom diálogo acerca de questões da administração, "Os representantes do poder legislativo tiveram a oportunidade de expor seus anseios, demandas e sugestões no intuito de somar em prol da busca de melhorias para a população".

Valdir Júnior também afirma que a reunião estreita ainda mais o vínculo do poder executivo municipal com a bancada de vereadores que apoia as ações de sua gestão.