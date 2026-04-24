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Mercado de trabalho

Prefeitura amplia qualificação profissional com cursos gratuitos em Nioaque

Os cursos são voltados tanto para quem deseja ingressar no setor quanto para quem busca aprimoramento profissional

Da redação

Publicado em 24/04/2026 às 15:33

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Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque segue avançando na geração de oportunidades e no fortalecimento da economia local. Em parceria com o SENAI, a FIEMS e a empresa Frigocampo, o município está oferecendo cursos gratuitos de qualificação profissional na área frigorífica, um dos setores que mais demandam mão de obra na região.

A ação é realizada por meio da Carreta Frigorífica, instalada na Estrada do Saltinho, KM 01 – Zona Rural, na unidade do Frigorífico FRIGOCAMPO LTDA. Ao longo de 30 dias, serão ofertados cursos com carga horária de 40 horas, com certificação, voltados à formação de faqueiros e desossadores, funções essenciais tanto para a indústria quanto para o comércio local.

O prefeito André Guimarães destacou a importância da qualificação profissional e das parcerias que viabilizam a iniciativa: “Essa é uma parceria importante com o SENAI, a FIEMS e a Frigocampo, com apoio da nossa senadora Tereza Cristina, que tem contribuído para trazer oportunidades como essa para o município. A indústria e o comércio precisam de mão de obra qualificada, e nosso compromisso é oferecer condições para que as pessoas possam se preparar, se especializar e conquistar seu espaço no mercado de trabalho”.

Os cursos são voltados tanto para quem deseja ingressar no setor quanto para quem busca aprimoramento profissional. As aulas serão realizadas nos períodos vespertino e noturno, ampliando o acesso da população.
A iniciativa já demonstra grande adesão, com cerca de 150 inscrições realizadas, reforçando o interesse da comunidade por qualificação e novas oportunidades.

As inscrições seguem abertas até o dia 27 de abril e podem ser feitas de forma online pelo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRfv6MLxckbHwvJeDfd9A_jzBA5bQ0U5lBI1sS_KmzGM2HEQ/viewform
ou presencialmente na Sala do Empreendedor de Nioaque e na unidade da Frigocampo.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Nioaque em promover qualificação profissional, ampliar o acesso ao mercado de trabalho e criar oportunidades concretas para o desenvolvimento econômico e social do município.

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