Prefeitura de Nioaque abre processo seletivo para contratação de servidores

Entrada da cidade de Nioaque / Elizete Maidana/Nioaque Online

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, está com processo seletivo aberto para contratação de servidores.

Conforme o edital, estão sendo oferecidas vagas para Assistente Administrativo, Técnico Agropecuário, Operador de Máquina Pesada, Auxiliar de Mecânico, Motorista, Operador Máquinas Leves, Vigia e Auxiliar de Serviços Gerais.

A ficha de inscrição deve ser baixada no site da Prefeitura de Nioaque, preenchida e entregue na Biblioteca do SESI Indústria do Conhecimento de Nioaque, na Avenida Visconde de Taunay, nº 115, até o dia 23 de fevereiro.

A ficha de inscrição deve ser entregue em envelope aberto para conferência, juntamente com uma cópia do documento de identidade. Mais informações por meio do link.