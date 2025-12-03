Prefeitura de Nioaque amplia frota escolar com ônibus modernos e adaptados

A Prefeitura de Nioaque reforça a frota de transporte escolar com a chegada de dois novos ônibus zero quilômetro. Os veículos chegam para modernizar o serviço e garantir mais segurança e conforto aos estudantes da Rede Municipal, atendendo tanto as rotas urbanas quanto rurais. Com capacidade para 44 e 59 passageiros, ambos os ônibus são climatizados e totalmente adaptados para cadeirantes, reforçando o compromisso da gestão com acessibilidade e qualidade no atendimento aos alunos.

Para o prefeito André Guimarães, os novos ônibus representam mais do que uma simples renovação: são um avanço direto para a comunidade escolar. “Esses veículos climatizados e acessíveis trazem um salto importante na qualidade do transporte dos nossos alunos. A parceria com o Governo do Estado e a Bancada Federal mostra um compromisso verdadeiro com as necessidades dos municípios. Somos gratos por esse olhar atento a Nioaque e pelo apoio que tem chegado de forma concreta para melhorar a vida das nossas crianças”, declarou.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange de França Brito, destacou o impacto imediato na rotina da rede: “A chegada desses ônibus melhora o atendimento das rotas, amplia nossa capacidade e oferece viagens mais seguras e confortáveis. É um reforço essencial para o funcionamento diário da educação, tanto na cidade quanto na zona rural.”

A entrega dos veículos foi realizada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, sob a liderança do governador Eduardo Riedel, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED), dirigida por Hélio Queiroz Daher, com apoio da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul. A ação integra os investimentos estaduais contínuos na melhoria da educação e reforça a parceria estratégica com o município de Nioaque.