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Funcionalismo

Prefeitura de Nioaque antecipa pagamento de 50% do 13º salário dos servidores

Medida beneficia o funcionalismo municipal e deve fortalecer a economia local com maior circulação de recursos

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/07/2026 às 08:30

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Prefeitura Municipal de Nioaque / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque antecipou, na última quinta-feira (10), o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores municipais. A medida foi viabilizada pelo planejamento financeiro da administração e beneficia tanto o funcionalismo público quanto a economia local, com o aumento da circulação de recursos no comércio e no setor de serviços.

Segundo a administração municipal, a antecipação foi possível graças ao equilíbrio das contas públicas, permitindo o cumprimento dos compromissos financeiros sem comprometer a continuidade dos investimentos e dos serviços oferecidos à população.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Rafael do Amaral, a iniciativa é resultado de um trabalho de organização e controle das finanças do município.

"A antecipação do 13º é fruto de uma gestão que trabalha com responsabilidade e organização. Quando as contas estão equilibradas, conseguimos honrar nossos compromissos, valorizar os servidores e manter a capacidade de investimento do município, sempre com segurança e planejamento", afirmou.

Além de representar uma valorização dos servidores, a medida deve impulsionar a economia de Nioaque, já que o pagamento antecipado amplia o poder de compra das famílias e favorece o comércio e os prestadores de serviços do município.

Para o prefeito André Guimarães (PP), a antecipação demonstra o compromisso da gestão com o funcionalismo e a responsabilidade na administração dos recursos públicos.

"Os servidores são fundamentais para que a prefeitura funcione bem e para que os serviços cheguem com qualidade à população. Conseguir antecipar esse pagamento demonstra respeito ao funcionalismo e confirma que planejamento e boa gestão caminham juntos. Quando administramos com equilíbrio, conseguimos cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, fortalecer a economia do município", destacou.

A antecipação de metade do 13º integra a política de gestão fiscal da Prefeitura de Nioaque, que busca manter as contas públicas equilibradas, cumprir as obrigações financeiras e assegurar investimentos em obras, serviços e ações voltadas ao desenvolvimento do município.

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