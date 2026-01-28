Prefeitura de Nioaque apoia preparação do solo de agricultores familiares

A ação no bairro Bahia é uma das várias realizadas em diferentes comunidades rurais de Nioaque / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque está intensificando o apoio técnico e operacional aos pequenos produtores rurais do município. Nesta semana, as ações se concentraram no bairro Bahia, onde equipes municipais estão auxiliando agricultores familiares na etapa crucial de preparação do solo para o novo ciclo de plantio.

O trabalho envolve serviços como aração e gradagem, que deixam a terra pronta para receber as sementes. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar, atividade econômica fundamental no interior do município, garantindo melhores condições de trabalho e aumentando as chances de uma colheita produtiva para as famílias que dependem da terra.

A iniciativa faz parte de um programa contínuo da administração municipal voltado para o desenvolvimento rural sustentável. Ao oferecer maquinário e suporte direto, a prefeitura busca reduzir os custos de produção, promover a segurança alimentar e estimular a geração de renda no campo.

A ação no bairro Bahia é uma das várias realizadas em diferentes comunidades rurais de Nioaque. A gestão municipal ressalta que o apoio à agricultura familiar é uma prioridade, entendendo que o fortalecimento desse setor é diretamente ligado ao desenvolvimento econômico e à qualidade de vida no município.

