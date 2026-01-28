Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 15:32

Buscar

Últimas notícias
X
Geração de renda

Prefeitura de Nioaque apoia preparação do solo de agricultores familiares

As ações se concentraram no bairro Bahia, onde equipes municipais estão auxiliando agricultores familiares na etapa crucial de preparação do solo

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 14:16

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A ação no bairro Bahia é uma das várias realizadas em diferentes comunidades rurais de Nioaque / Divulgação/Prefeitura de Nioaque

A Prefeitura de Nioaque está intensificando o apoio técnico e operacional aos pequenos produtores rurais do município. Nesta semana, as ações se concentraram no bairro Bahia, onde equipes municipais estão auxiliando agricultores familiares na etapa crucial de preparação do solo para o novo ciclo de plantio.

O trabalho envolve serviços como aração e gradagem, que deixam a terra pronta para receber as sementes. O objetivo é fortalecer a agricultura familiar, atividade econômica fundamental no interior do município, garantindo melhores condições de trabalho e aumentando as chances de uma colheita produtiva para as famílias que dependem da terra.

A iniciativa faz parte de um programa contínuo da administração municipal voltado para o desenvolvimento rural sustentável. Ao oferecer maquinário e suporte direto, a prefeitura busca reduzir os custos de produção, promover a segurança alimentar e estimular a geração de renda no campo.

A ação no bairro Bahia é uma das várias realizadas em diferentes comunidades rurais de Nioaque. A gestão municipal ressalta que o apoio à agricultura familiar é uma prioridade, entendendo que o fortalecimento desse setor é diretamente ligado ao desenvolvimento econômico e à qualidade de vida no município.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Festa

Prefeitura lança Nioaque Folia 2026 e fortalece cultura, lazer e economia local

Direitos fundamentais

Nioaque divulga cronograma para eleição suplementar do Conselho Tutelar

Futuro

Nioaque cumpre 100% das metas do MEC e garante R$ 1,26 milhão para educação

O município atendeu integralmente às condicionalidades exigidas, destacando-se nacionalmente

Investimento

Nioaque garante mais de R$ 1,2 milhões para a educação

Publicidade

Educação

Corumbá inicia pré-matrícula online para novos alunos da rede municipal a partir desta quinta

ÚLTIMAS

Manutenção

Equipe da prefeitura atua na retirada de árvores caídas por temporal na MS-450

Foi feito também um alerta aos motoristas para que redobrem a atenção ao dirigir em períodos de chuva

Educação

Matrícula de convocados em 2ª chamada do IFMS começa nesta terça-feira

A solicitação de matrícula ocorre, obrigatoriamente, entre os dias 27 e 29 de janeiro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo