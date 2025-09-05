Prefeitura de Nioaque cascalha 16km de rua em bairro

Bairro de Nioaque visto de cima / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque concluiu nesta semana as obras de cascalhamento no bairro São Miguel, um dos maiores serviços de infraestrutura já realizados na região. Foram 33 dias de trabalho contínuo, resultando em 1.098 viagens de cascalho e a recuperação de 16,47 km de vias, com abertura, alargamento e cascalhamento — incluindo o prolongamento até a saída do Frigorífico.

O secretário municipal de Obras, César Augusto, destacou o empenho da equipe técnica e a importância da intervenção: “O bairro São Miguel vinha enfrentando dificuldades de acesso, especialmente em períodos de chuva. Com esse trabalho, garantimos mais qualidade no tráfego, valorização dos imóveis e melhores condições para os moradores. Foi um esforço conjunto que envolveu maquinário pesado, equipe dedicada e planejamento para atender a comunidade da melhor forma possível”, afirmou.

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, ressaltou o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano: “Estamos entregando mais uma obra que faz diferença no dia a dia das pessoas. Cada rua cascalhada representa dignidade e cuidado com a nossa população. O bairro São Miguel é parte da nossa história e merecia essa atenção especial. Seguiremos trabalhando para que Nioaque continue no rumo certo, avançando com obras que transformam a vida das famílias”, declarou.

A moradora Simone Santa Cruz, babá e residente no bairro há mais de 15 anos, também comentou: “Moro aqui há muito tempo e ver nosso bairro receber atenção é muito bom. A gente fica feliz de saber que estamos sendo lembrados”, disse.

Com essa entrega, a Prefeitura reafirma o compromisso de investir em infraestrutura e mobilidade urbana, garantindo melhorias reais para a população e preparando a cidade para crescer de forma planejada e organizada.

