Prefeitura de Nioaque confirma réveillon com shows e inaugurações de obras

Divulgação

A Prefeitura de Nioaque divulgou que a virada do ano será celebrada com um grande show na Praça Central da cidade, a partir das 21h do dia 31 de dezembro.

A grande festa terá como atração principal a Banda Doce Swing, de Campo Grande, uma das maiores bandas do estado, além de apresentação de atrações pratas-da-casa que em breve serão divulgadas com exclusividade pelo Cidadedasvogais.

Os shows, tanto da banda Doce Swing e dos pratas-da-casa serão no Trio Elétrico.

O prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, convida toda a população da região para celebrar a chegada do ano novo em grande estilo.

Inaugurações

Outra grande novidade na programação de fim de ano é a entrega da quadra poliesportiva na comunidade indígena Taboquinha, com show-baile do Grupo Canto da Terra.

Visto que neste ano a Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, trouxe grandes shows para toda a população, dentre eles a apresentação da dupla nacional João Bosco & Vinícius durante as festividades de aniversário do município.

Acelera Nioaque

Nunca se viu tantas obras em andamento ao mesmo tempo em toda a história do município: Pavimentações, iluminação LEDS, reformas de escolas entre outras conquistas estão sendo entregues e feitas a todo vapor.

2023 foi um ótimo ano para Nioaque na questão de interesses coletivos, visto que várias obras foram entregues e outras estão em andamento, dentre elas a pavimentação do bairro Santa Amélia, ruas históricas de Nioaque também estão recebendo asfalto, construção da nova estação de tratamento de esgoto, construção de quadras esportivas nas comunidades indígenas entre tantas outras importantes melhorias.