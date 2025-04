Prefeitura de Nioaque entrega kits escolares aos alunos

Entrada da cidade de Nioaque / Elizete Maidana/Nioaque Online

A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A ação garante que todas as crianças tenham os materiais necessários para um aprendizado de qualidade, reforçando o compromisso da gestão com a educação.

A secretária de Educação, Maria Solange de França Brito, destacou a importância do investimento: "A entrega do kit escolar foi prioridade para a gestão. Ele atende à necessidade de muitas famílias e foi composto por materiais realmente necessários, com fotos da nossa cidade e elementos atrativos para os nossos alunos."

O prefeito André reafirmou o compromisso com a população: "A educação é o caminho transformador de uma sociedade. Se queremos construir a Nioaque que sonhamos, é investindo de forma robusta no sistema de aprendizagem que teremos resultados. O kit escolar é só uma parte destes investimentos, que passa pela formação e valorização dos professores e administrativos, recuperação da frota escolar e zeladoria dos espaços de aprendizagem. Essa combinação é o que faz a diferença lá na ponta."

Os estudantes aprovaram a iniciativa. A aluna Maria Alice Oliveira das Vinhas, do 5º ano C - Guilherme Correa, comentou: "Gostei muito do kit de material escolar. É muito bonito!"

Pais e responsáveis também elogiaram a entrega.

"Leidinaura, mãe do aluno Pedro Gabriel, também do Guilherme Correa, afirmou: "Pedro gostou muito do kit escolar. Os itens são de qualidade, e o diferencial foi o tamanho dos cadernos, que é ideal para os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental."

A entrega dos kits escolares faz parte de um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da educação em Nioaque, cidade de gente batalhadora, que cresce com trabalho, dedicação e compromisso com as pessoas.