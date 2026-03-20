O PAA Ã© resultado da parceria entre o MinistÃ©rio do Desenvolvimento Social (MDS), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc, e a Prefeitura de Nioaque / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Nioaque

Nesta sexta-feira, 20 de março, a Prefeitura de Nioaque realizou a entrega de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), na modalidade indígena, na Aldeia Água Branca. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a segurança alimentar, a valorização da produção local e o fortalecimento das comunidades indígenas.

Atualmente, o PAA conta com 25 produtores indígenas cadastrados, responsáveis pelo fornecimento de alimentos produzidos dentro da própria aldeia, como mandioca, mel, abóbora, verduras, batata-doce, limão Taiti e pão enriquecido com baru. A produção garante uma alimentação saudável, variada e de qualidade para as famílias atendidas.

A secretária municipal de Assistência Social, Tessa Ribeiro, destacou a importância da iniciativa: “O PAA é fundamental para garantir segurança alimentar e levar dignidade às famílias que mais precisam, especialmente dentro das comunidades indígenas”, afirmou.

Durante a ação, cerca de duas toneladas de alimentos foram entregues, com a participação de oito produtores indígenas. Ao todo, 100 famílias da comunidade foram beneficiadas, recebendo alimentos frescos e produzidos pelos próprios moradores.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Ademar Michalski, ressaltou que o programa também contribui para o fortalecimento da produção local: “O PAA gera renda para os produtores indígenas, incentiva a produção e promove o desenvolvimento sustentável das comunidades”, pontuou.

Para o produtor indígena José Bartolo, o programa representa reconhecimento e oportunidade: “O PAA valoriza o nosso trabalho. A gente produz aqui na aldeia, com dedicação, e vê esse alimento chegando às famílias da nossa própria comunidade. Isso gera renda, incentiva a produção e fortalece todos nós”, disse.

Beneficiária do programa, a inspetora Raquel Ojeda também destacou a importância da ação, ressaltando o acesso a alimentos frescos e de qualidade produzidos dentro da própria aldeia.

O PAA é resultado da parceria entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc, e a Prefeitura de Nioaque, que executa a iniciativa no município por meio da Secretaria Municipal de Agricultura.

O prefeito André Guimarães enfatizou a importância da união entre as instituições: “Essa parceria entre Governo Federal, Governo do Estado e Prefeitura permite que o alimento chegue a quem precisa e que o produtor seja valorizado. É assim que seguimos cuidando das pessoas e fortalecendo Nioaque”, destacou.

A parceria reforça o compromisso da Prefeitura de Nioaque com a segurança alimentar, a valorização da produção indígena e o fortalecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento social e econômico das comunidades, promovendo mais dignidade, autonomia e qualidade de vida para a população.

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