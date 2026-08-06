Prefeitura de Nioaque entrega van adaptada para transporte de idosos

Novo veículo vai atender, principalmente, os idosos acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque entregou uma van de passageiros com acessibilidade que será utilizada no transporte dos participantes do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). O novo veículo vai atender, principalmente, os idosos acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, oferecendo mais segurança, conforto e acessibilidade durante o deslocamento para as atividades promovidas pelo serviço.

A aquisição da van contou com investimento total de R$ 320.072,52, sendo R$ 224.258,61 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira (Republicanos) e R$ 95.813,91 de contrapartida da Prefeitura de Nioaque.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Tessalônica Fernandes Ribeiro, a entrega representa um importante avanço para o atendimento prestado aos idosos.

"Esta é uma conquista muito importante para a Assistência Social de Nioaque. A nova van será destinada ao transporte dos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, proporcionando mais segurança, acessibilidade e conforto aos nossos idosos. Com esse investimento, fortalecemos o atendimento oferecido pela secretaria e garantimos melhores condições para que eles participem das atividades, promovendo inclusão, convivência e qualidade de vida", destacou.

O prefeito André Guimarães (PP) afirmou que o investimento reforça o compromisso da administração municipal com as políticas públicas voltadas à pessoa idosa.

"Cuidar das pessoas é uma das prioridades da nossa gestão. A entrega desta van representa mais do que a aquisição de um veículo; significa oferecer mais dignidade, segurança e qualidade no atendimento aos idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Esse investimento é resultado da parceria entre a prefeitura, o Governo Federal e o deputado federal Beto Pereira, somada à contrapartida do município, demonstrando que seguimos trabalhando para transformar recursos em benefícios concretos para a nossa população", afirmou.

O novo veículo contribuirá para ampliar a mobilidade dos usuários do SCFV, serviço que desenvolve atividades de integração social, fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e promoção da qualidade de vida da população idosa.

