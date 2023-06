Prefeitura de Nioaque garante alimentação de qualidade aos alunos

Entre os alimentos que compõem o cardápio das escolas municipais, são oferecidos aos alunos frutas, pelo menos três vezes na semana / Divulgação

Proteínas, carboidratos, frutas, verduras e raízes: assim é composta a merenda dos alunos da rede de ensino de Nioaque. Cores e sabores, preparados pelas mãos das merendeiras nioaquenses, alimentam diariamente aos alunos das unidades educacionais municipais.

Entre os alimentos que compõem o cardápio das escolas municipais, são oferecidos aos alunos frutas, pelo menos três vezes na semana. Além disso, os estudantes também contam com sopa de legumes e outros alimentos de qualidade, ricos em valores nutricionais. O cardápio é selecionado conforme a premissa da Prefeitura de Nioaque, em contribuir para o crescimento e desenvolvimentos dos estudantes por meio de uma alimentação saudável e saborosa.

A compra dos alimentos é feita baseada em um Censo, que estima o número de alunos, a qual o município também se utiliza para garantir verba do Governo Federal. Com isso, a equipe do Setor de Nutrição, da Secretaria de Educação, prepara o cardápio em cima do quantitativo anual, programando uma alimentação saudável, nutritiva e que agrade o paladar dos alunos.

O Secretário Municipal de Educação, Emerson Ramos, ressaltou a importância de oferecer uma alimentação de qualidade para dar mais dignidade ao aluno, além de expor seu orgulho em contribuir no desempenho das merendeiras.

“A prioridade do município é oferecer uma merenda de qualidade diariamente, temos muito orgulho do trabalho desenvolvido por nossas merendeiras, setor de nutrição e direções escolares”, disse o prefeito de Nioaque e presidente da Assomasul, Valdir Júnior.