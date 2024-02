Prefeitura de Nioaque inicia vacinação contra a dengue

Vacina contra a dengue / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque, iniciou a vacinação contra a dengue na última sexta-feira (16), conforme anunciado nas redes sociais.

Portanto, a vacinação contra a dengue para as crianças de 10 e 11 anos está sendo feita em todas as unidades de saúde do município.

Ressalta-se que a vacinação contra a dengue nesta determinada faixa etária no ESF Urbano II começa no próximo sábado (17), a partir das 07h até as 11h.