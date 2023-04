Prefeitura de Nioaque lança mutirão de combate a Dengue

O mutirão irá contar com dezenas de colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque divulga o cronograma do mutirão de combate a Dengue, com os respectivos horários e datas de cada região do município. Os agentes de endemias e de saúde vão visitar casa por casa, orientar e retirar todo o material que possa acumular água.

O mutirão conta com dezenas de colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Epidemiológico, Endemias, Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras entre outros.

Segundo a Secretária de Saúde, Márcia Jara, a união foi necessária devido ao grande aumento de incidência da larva do mosquito em toda a cidade.

Conforme a prefeitura, os agentes só irão retirar objetos que acumulem água e não farão a limpeza de quintais como retirada de entulhos ou móveis velhos.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, disse que a prefeitura faz sua parte. "Mas sozinho o município não vence. Ou a população se une e se ajuda ou o preço pode ser muito alto."

Confira o cronograma completo do mutirão: