Prefeitura de Nioaque oferece até 20% de desconto no IPTU para pagamento à vista

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A Prefeitura de Nioaque informa que já estão disponíveis as condições especiais para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2026. Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão desconto de até 20% sobre o valor do tributo. Também é oferecida a possibilidade de parcelamento em até seis vezes.

Os carnês foram enviados pelos Correios para os endereços cadastrados. Quem não recebeu o documento pode procurar a Secretaria Municipal de Arrecadação para obter a segunda via e regularizar a situação.

A Prefeitura destaca que o pagamento do IPTU é fundamental para transformar a arrecadação em melhorias para a população, como mais infraestrutura, serviços públicos e investimentos que chegam a cada bairro da cidade. A gestão municipal reforça o compromisso com a transparência e convida os contribuintes a manterem seus impostos em dia, contribuindo para o desenvolvimento de Nioaque.

Mais informações sobre prazos, valores e condições de pagamento podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Arrecadação, no horário comercial.

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